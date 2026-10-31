Специалисты готовятся к встрече жителей Олешек. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Люди, решившие покинуть временно оккупированные Олешки Херсонской области и направиться на подконтрольную Украине территорию, уже прибыли в белорусский Гомель. В ближайшее время они должны пересечь границу на автобусах. В Украине готовятся к встрече жителями. На месте находятся их родственники, медики, а также подготовлены еда, вода и корм для домашних животных.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Как будут встречать людей из Олешек

После прибытия в Гомель люди должны отправиться в Украину на автобусах. На месте встречи их уже ждут родные и медики. Для людей подготовлены вода и еда, а для домашних питомцев, которых они взяли с собой, — корм.

Корм для животных из Олешок. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

«Скоро будем дома! Сейчас находимся на территории Республики Беларусь — вместе с нашими людьми и даже их домашними питомцами! Совсем скоро будет больше подробностей», — отметил в соцсетях омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ранее первая леди США Мелания Трамп сообщала, что для выезда жителей Олешек подготовили 25 автобусов. Лубинец также рассказывал о специальном автобусе для людей, которые решили забрать с собой домашних животных.

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Дочь ждет встречи с отцом

Среди тех, кто надеется на возвращение родных, — девушка Лиза. Её отец остался в Олешках после того, как в конце января 2024 года девушка вместе с мамой и сестрой уехала из оккупированного города. Тогда семья рассчитывала, что разлука продлится всего месяц или два.

Врач для людей из Олешек людей. Фото: Новости.LIVE/Галина Остаповец

Последний раз Лиза разговаривала с отцом 27 октября. Когда он узнал о возможности выезда, то ответил, что подумает. Теперь девушканадеется встретиться с ним благодаря гуманитарной миссии.

Лиза объясняет, что люди, оказавшиеся под оккупацией, могут бояться российских фильтраций и допросов ФСБ. В то же время то, что кто-то остаётся дома, не означает поддержки России: для многих это способ удержать свой дом.

Гуманитарный штаб для людей из Олешок. Фото: Новости.LIVE/Галина Остаповец

Она призывает не осуждать людей, которые до сих пор остаются в оккупации, и обращается к тем, кто колеблется насчет выезда. По словам Лизы, в Украине их ждут родные, друзья и близкие. Сама девушка верит в освобождение Олешек и мечтает вернуться домой.

Как сообщали Новини.LIVE, 31 октября последний, четвертый самолет с жителями оккупированных Олешек Херсонской области приземлился в белорусском Гомеле. По прибытии в Беларусь люди должны были отправиться на автобусах к пункту пропуска на украинской границе.

Также Новини.LIVE писали, что 30 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил сделать гуманитарные миссии под координацией первой леди США Мелании Трамп регулярными. Он отметил, что опыт гуманитарной миссии в Олешках показал, что благодаря таким договоренностям можно помогать гражданским лицам даже во время войны. Омбудсман надеется, что эта операция станет началом более масштабных миссий по спасению людей на временно оккупированных территориях.