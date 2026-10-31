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Головна Новини дня NEWSMAX: РФ хоче виставити себе рятівницею окупованих Олешок

NEWSMAX: РФ хоче виставити себе рятівницею окупованих Олешок

Ua ru
31 жовтня 2026 15:41
РФ хоче виставити себе рятівницею окупованих Олешок - NEWSMAX кадр із відео
Тимчасово окуповані Олешки. Фото: кадр із відео

Кореспондентка американського телеканалу NEWSMAX Шелбі Вальдер заявила в ефірі, що РФ прагне виставити себе "рятівницею" окупованих Олешок для власної пропаганди. Росія контролює журналістів та їх доступ до міста: вона обирає, що вони можуть побачити та з ким поспілкуватись.

Про це сказала Вальдер, передає Новини.LIVE.

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Росія контролює роботу журналістів в Олешках

Американська кореспондентка заявила, що Росія залучила до знімання гуманітарної місії в окупованих Олешках велику кількість власних медіа, тоді як американська команда журналістів представлена невеликою однією групою.

Повідомляється, що через цей фактор команда NEWSMAX не може отримати доступ до інформації про те, в яких умовах проходило життя в російській окупації. Шелбі Вальдер допускає, що місцеві жителі окупованих Олешок, з якими вдасться поспілкуватись, можуть бути під тиском РФ. Вона заявила — це варто врахувати під час перегляду репортажів з гуманітарної місії. 

Водночас американська кореспондентка назвала цю подію історичною.

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Ми писали, що наразі гуманітарна місія з порятунку окупованих Олешок триває. Стало відомо, що першими на підконтрольну Україні територію прибули врятовані тварини. Їх доправили вантажівкою до кордону, де одразу перевантажили в інший транспорт для подальшого перевезення.

Новини.LIVE інформували, що президент Володимир Зеленський повідомив — жителі окупованих Олешок Херсонської області вже дістались на територію, що підконтрольна Україні. Він заявив, що всім їм буде надана допомога, на його думку, важливо допомогти постраждалим адаптуватись до нових, безпечних умов життя.

гуманітарна допомога Херсонська область окупація війна в Україні Олешки
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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