Врятовані жителі окупованих Олешок. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Омбудсмен України Дмитро Лубінець проінформував, що гуманітарна місія з порятунку мешканців окупованих Олешок завершилася успішно. Наразі цивільні люди разом із врятованими тваринами перетнули кордон України та перебувають в безпечних місцях. Всіх повернених з російської окупації будуть супроводжувати фахівці для подальшої допомоги.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій.

Реклама

Гуманітарна місія з порятунку жителів Олешок: деталі

Дмитро Лубінець повідомив у своїх соціальних мережах, що жителі Олешок перетнули кордон та місія завершилась успішно. Він назвав це "надзвичайно важливим моментом", адже перед цим були складні переговори та підготовка. Проінформовано, що люди перебувають у безпеці.

Лубінець нагадав, що ця ініціатива була реалізована завдяки діям Першої леді США Меланії Трамп та подякував їй.

"Хочу висловити їй особливу вдячність за людяність, небайдужість, надзвичайну чуйність та особисту залученість до всіх етапів цього складного процесу. Її постійна увага, підтримка та безпосередня участь стали визначальними для успішного проведення місії. Саме завдяки її особистій залученості вдалося реалізувати цю гуманітарну ініціативу", — написав він.

Читайте також:

Також він висловив вдячність Президенту України Володимиру Зеленському за підтримку гуманітарної місії та відзначив його увагу до ситуації, сприяння на найвищому рівні та підтримку численних зусиль. Окремо він відзначив діяльність Давида Арахамії та його сприяння реалізації досягнутих домовленостей.

Дмитро Лубінець також написав, що рятувальна місія стала можлива завдяки домовленостям, які було досягнуто з Уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою.

За словами Омбудсмена України, це був непростий шлях, а режим тиші триватиме до 1 листопада, 22:59. Він відзначив, що це найдовший режим тиші із 2022 року. Окремо за це посадовець подякував Силам оборони України.

"Переконаний, за цією безпрецедентною, історичною подією стежили тисячі людей. Адже за кожним етапом місії — не просто домовленості чи організаційні рішення. За ними — людські долі, роки очікування, страху та надії", — написав він.

Стало відомо — серед людей, що виїхали, найстаршій жительці окупованих Олешок — 94 роки, а наймолодшій — трохи більше одного року. Він проінформував, що інша жінка завтра святкуватиме свій день народження у безпеці.

Лубінець про історії порятунки людей з Олешок

Дмитро Лубінець повідомив історії врятованих людей із окупованих Олешок. Одна родина жила в зруйнованому будинку, через обстріли. Голова сім'ї — батько, не міг спуститись з восьмого поверху через стан здоров'я і зруйновані сходи.

"Страшно навіть уявити, в яких умовах доводилося жити цій родині. Люди фактично опинилися в пастці, відрізані від доступу до їжі та води. Сьогодні найстрашніше для цієї родини вже позаду. Вони в безпеці", — написав він.

Також стало відомо про чоловіка, що народився в Олешках та пережив безліч дронових атак РФ. Ба більше, житель вижив після чотирьох влучань у власний будинок.

"Один із вибухів стався буквально за метр від стіни його оселі. Попри все пережите, він дочекався можливості виїхати", — повідомив Лубінець.

Повідомляється, що з окупації вдалось врятувати домашніх улюбленців, серед них: собаки, коти, папуга та навіть єнот.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив, що за кожною такою історією є біль, витримка та боротьба зі життя українських людей.

"Для мене надзвичайно важливо, щоб гуманітарна місія в Олешках не залишилася поодиноким випадком. Цей досвід має потенціал стати основою нового механізму реагування на найскладніші гуманітарні кризи — механізму, в центрі якого завжди стоятимуть люди, їхня безпека та право на життя", — додав він.

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомляє, що за словами омбудсмана Дмитра Лубінця, після повернення з окупованої території всі евакуйовані жителі й надалі перебуватимуть під супроводом української сторони.

Разом із представниками України їх доправлять до медичного закладу на Київщині, де люди зможуть отримати необхідну допомогу.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський проінформував — жителі окупованих Олешків успішно доправлені до Чернігівщини.За його словами, увага світу допомагає рятувати українців.

Новини.LIVE інформували, що у тимчасово окупованих Олешках через перебої з електропостачанням не функціонує морг. Тіла загиблих залишають у спеціальному бараці, звідки їх не вивозять. Крім того, місцеві жителі змушені жити в умовах мінної небезпеки та мають обмежений доступ до медичної допомоги.