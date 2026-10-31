Спасенные жители оккупированных Олешек. Фото: Новости.LIVE/Галина Остаповец

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что гуманитарная миссия по спасению жителей оккупированных Олешек завершилась успешно. В настоящее время мирные жители вместе со спасенными животными пересекли границу Украины и находятся в безопасных местах. Всех вернувшихся из-под российской оккупации будут сопровождать специалисты для оказания дальнейшей помощи.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

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Гуманитарная миссия по спасению жителей Олешек: подробности

Дмитрий Лубинец сообщил в своих социальных сетях, что жители Олешек пересекли границу и миссия завершилась успешно. Он назвал это "чрезвычайно важным моментом", ведь перед этим были сложные переговоры и подготовка. Сообщается, что люди находятся в безопасности.

Лубинец напомнил, что эта инициатива была реализована благодаря действиям первой леди США Мелании Трамп, и поблагодарил её.

"Хочу выразить ей особую благодарность за человечность, неравнодушие, исключительную чуткость и личное участие во всех этапах этого сложного процесса. Ее постоянное внимание, поддержка и непосредственное участие стали определяющими для успешного проведения миссии. Именно благодаря ее личному участию удалось реализовать эту гуманитарную инициативу", — написал он.

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Также он выразил благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому за поддержку гуманитарной миссии и отметил его внимание к ситуации, содействие на самом высоком уровне и поддержку многочисленных усилий. Отдельно он отметил деятельность Давида Арахамии и его содействие реализации достигнутых договоренностей.

Дмитрий Лубинец также написал, что спасательная миссия стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым с Уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой.

По словам омбудсмена Украины, это был непростой путь, а режим тишины продлится до 1 ноября, 22:59. Он отметил, что это самый длительный режим тишины с 2022 года. Отдельно за это чиновник поблагодарил Силы обороны Украины.

"Убежден, что за этим беспрецедентным, историческим событием следили тысячи людей. Ведь за каждым этапом миссии — не просто договоренности или организационные решения. За ними — человеческие судьбы, годы ожидания, страха и надежды", — написал он.

Стало известно: среди выехавших людей самой пожилой жительнице оккупированных Олешек — 94 года, а самой молодой — чуть больше одного года. Он сообщил, что другая женщина завтра будет праздновать свой день рождения в безопасности.

Лубинец о историях спасения людей из Олешек

Дмитрий Лубинец рассказал истории спасенных людей из оккупированных Олешек. Одна семья жила в разрушенном доме из-за обстрелов. Глава семьи — отец — не мог спуститься с восьмого этажа из-за состояния здоровья и разрушенной лестницы.

"Страшно даже представить, в каких условиях приходилось жить этой семье. Люди фактически оказались в ловушке, отрезанные от доступа к еде и воде. Сегодня самое страшное для этой семьи уже позади. Они в безопасности", — написал он.

Также стало известно о мужчине, родившемся в Олешках и пережившем множество дроновых атак со стороны РФ. Более того, житель выжил после четырёх попаданий в собственный дом.

"Один из взрывов произошел буквально в метре от стены его дома. Несмотря на все пережитое, он дождался возможности уехать", — сообщил Лубинец.

Сообщается, что из зоны оккупации удалось спасти домашних питомцев, среди которых: собаки, кошки, попугай и даже енот.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что за каждой такой историей стоит боль, выдержка и борьба за жизнь украинских людей.

"Для меня чрезвычайно важно, чтобы гуманитарная миссия в Олешках не осталась единичным случаем. Этот опыт может стать основой нового механизма реагирования на самые сложные гуманитарные кризисы — механизма, в центре которого всегда будут люди, их безопасность и право на жизнь", — добавил он.

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец сообщает, что, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, после возвращения с оккупированной территории все эвакуированные жители и в дальнейшем будут находиться под сопровождением украинской стороны.

Вместе с представителями Украины их доставят в медицинское учреждение в Киевской области, где люди смогут получить необходимую помощь.

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил: жители оккупированных Олешек успешно доставлены в Черниговскую область. По его словам, внимание мировой общественности помогает спасать украинцев.

Новини.LIVE сообщали, что во временно оккупированных Олешках из-за перебоев с электроснабжением не функционирует морг. Тела погибших оставляют в специальном бараке, откуда их не вывозят. Кроме того, местные жители вынуждены жить в условиях минной опасности и имеют ограниченный доступ к медицинской помощи.