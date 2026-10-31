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Главная Новости дня Барак, куда сбрасывают тела: девушка из Олешек о ситуации в городе

Барак, куда сбрасывают тела: девушка из Олешек о ситуации в городе

Ua ru
31 октября 2026 14:52
Репортаж
Барак с телами погибших: показания девушки из Олешек 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"
Город Олешки в Херсонской области, разрушенный в результате атак РФ. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Во временно оккупированных Олешках из-за проблем с электроснабжением не работает морг. Тела погибших оставляют в бараке и не вывозят. При этом местные жители сталкиваются с минной опасностью и ограниченными возможностями оказания медицинской помощи.

О ситуации в городе, опасности мин и ограниченных возможностях местной больницы рассказала 19-летняя Лиза Балий в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец. Девушка ждет возвращения своего отца, который находится в составе гуманитарной миссии.

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Что происходит с погибшими в Олешках

По словам Лизы Балий, из-за перебоев с электроснабжением местный морг не работает. Тела погибших оставляют в бараке, откуда их никуда не вывозят. Девушка описала ситуацию с останками людей в оккупированном городе:

"Это просто барак, куда сбрасывают тела людей. Тела просто там находятся, их никто никуда не вывозит".

Люди подрываются на минах по дороге за едой

Лиза также рассказала о гибели соседа, который ехал в Раденск за продуктами. По её словам, пожилая женщина пешком пыталась покинуть Олешки, но подорвалась на мине. Мужчина хотел помочь ей и оттащил в сторону от дороги, однако они наткнулись ещё на одну мину. Оба погибли.

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Девушка отмечает, что люди подрываются на минах даже по дороге за едой. В то же время возможности местной больницы крайне ограничены.

Лиза также обратила внимание на проблему возвращения тел погибших родным. По её словам, если тела оформляют через российские учреждения и вывозят на экспертизу в другие населённые пункты оккупированного левобережья Херсонской области, их могут не вернуть близким.

Ирина из Олешек ждет крестного отца и рассказала о потере родного дома

Ирина в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказала, что покинула оккупированные Олешки в апреле 2022 года, однако до сих пор ждет возвращения оттуда своего крестника. Ее семейный дом в городе затопило после подрыва Каховской ГЭС, а впоследствии в него попали оккупанты. Женщина также рассказала об опасностях, нехватке продуктов и страхе, с которыми сталкивались люди во время оккупации.

В ожидании прибытия гуманитарной миссии Ирина пообщалась с журналисткой Новини.LIVE Галиной Остаповец. Она вспомнила, как в апреле 2022 года решилась уехать из Олешек. По словам женщины, принять это решение ей помог муж: семья собрала вещи и покинула город буквально за один день.

Теперь Ирина ждет возвращения крестного, который оставался последним близким ей человеком в Олешках. Самым тяжелым для нее в последние дни была неопределенность. Женщина написала крестнику, куда и во сколько нужно прийти. Он ответил "окей", после чего связь прервалась, а следующее сообщение осталось непрочитанным.

Ирина об оккупации Олешек

Ирина поделилась впечатлениями от рассказов близких, которые покинули оккупированную территорию. По её словам, пережитый ужас заметен даже тогда, когда люди стараются о нём не говорить:

"В глазах просто читается ужас, о котором стараются мне не рассказывать".

Дом семьи Ирины в оккупированном городе разрушен. После подрыва Каховской ГЭС дом затопило почти до самой крыши. А через несколько дней после отъезда родителей в него попали оккупанты.

Ирина говорит о боли, которую испытывают люди из-за потери дома, которые годами трудились, обустраивали свою жизнь, но в один момент потеряли всё:

"Тяжело на душе. Я понимаю тех людей, которые остались, всю жизнь работали, что-то имели и в один момент они это потеряли".

Новини.LIVE сообщали, что жители оккупированных Олешек, решившие выехать на подконтрольную Украине территорию, уже прибыли в белорусский Гомель и в ближайшее время должны пересечь границу на автобусах. В Украине их ждут родственники и медики, для людей подготовили еду и воду, а для домашних животных — корм. Среди тех, кто надеется на возвращение близких, — Лиза, отец которой остался в оккупированном городе после отъезда семьи в январе 2024 года.

Новини.LIVE писали, что Дмитрий Лубинец призвал сделать регулярными гуманитарные миссии при координации первой леди США Мелании Трамп. По его словам, во время операции в оккупированных Олешках людям доставили еду, воду, медикаменты и оборудование для больницы, а желающим помогли выехать. Украинский омбудсмен также сообщил, что вместе с российской коллегой работал над распространением такого опыта на другие населённые пункты.

Херсонская область Дмитрий Лубинец оккупация омбудсмен Россия ВОТ Олешки
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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