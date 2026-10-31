Зруйноване атаками РФ місто Олешки Херсонської області. Фото: 34-та окрема бригада морської піхоти "Борисфен"

В тимчасово окупованих Олешках через проблеми з електропостачанням не працює морг. Тіла загиблих залишають у бараці та не вивозять. Водночас місцеві жителі стикаються з мінною небезпекою та обмеженими можливостями медичної допомоги.

Про ситуацію в місті, небезпеку мін і обмежені можливості місцевої лікарні розповіла 19-річна Ліза Балій у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець. Дівчина чекає на повернення свого батька, який перебуває у складі гуманітарної місії.

Реклама

Що відбувається із загиблими в Олешках

За словами Лізи Балій, через перебої з електропостачанням місцевий морг не працює. Тіла загиблих залишають у бараці, звідки їх нікуди не вивозять. Дівчина описала ситуацію з останками людей в окупованому місті:

"Це просто барак, куди скидаються тіла людей. Тіла просто там знаходяться, їх ніхто нікуди не вивозить".

Люди підриваються на мінах дорогою по їжу

Ліза також розповіла про загибель сусіда, який їхав до Раденська по продукти. За її словами, літня жінка пішки намагалася залишити Олешки, але підірвалася на міні. Чоловік хотів допомогти їй і відтягнув убік із дороги, однак вони натрапили ще на одну міну. Обоє загинули.

Читайте також:

Дівчина зазначає, що люди підриваються на мінах навіть дорогою по їжу. Водночас можливості місцевої лікарні вкрай обмежені.

Ліза також звернула увагу на проблему повернення тіл загиблих рідним. За її словами, якщо тіла оформлюють через російські установи та вивозять на експертизу до інших населених пунктів окупованого лівобережжя Херсонщини, їх можуть не повернути близьким.

Ірина з Олешок чекає на хрещеного та розповіла про втрату рідного дому

Ірина у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповіла, що залишила окуповані Олешки у квітні 2022 року, однак досі чекає на повернення звідти свого хрещеного. Її родинний будинок у місті затопило після підриву Каховської ГЕС, а згодом у нього влучили окупанти. Жінка також розповіла про небезпеки, нестачу продуктів і страх, з якими стикалися люди під час окупації.

В очікуванні прибуття гуманітарної місії Ірина поспілкувалася з журналісткою Новини.LIVE Галиною Остаповець. Вона згадала, як у квітні 2022 року наважилася виїхати з Олешок. За словами жінки, ухвалити це рішення їй допоміг чоловік: родина зібрала речі та залишила місто буквально за один день.

Тепер Ірина чекає на повернення хрещеного, який залишався останньою її близькою людиною в Олешках. Найважчою для неї останніми днями була невідомість. Жінка написала хрещеному, куди й о котрій годині потрібно прийти. Він відповів "окей", після чого зв'язок зник, а наступне повідомлення залишилося непрочитаним.

Ірина про окупацію Олешок

Ірина поділилася враженнями від розповідей близьких, які залишили окуповану територію. За її словами, пережитий жах помітний навіть тоді, коли люди намагаються про нього не говорити:

"В очах просто читається жах, про який намагаються мені не казати".

Житло родини Ірини в окупованому місті знищене. Після підриву Каховської ГЕС будинок затопило майже до самого даху. А за кілька днів після виїзду батьків у нього влучили окупанти.

Ірина говорить про біль через втрату домівок людьми, які роками працювали, облаштовували своє життя, але в один момент втратили все:

"Тяжко на душі. Я розумію тих людей, які залишилися, все життя працювали, мали щось і в один момент вони це втратили".

Новини.LIVE інформували, що мешканці окупованих Олешок, які вирішили виїхати на підконтрольну Україні територію, вже прибули до білоруського Гомеля та найближчим часом мають перетнути кордон автобусами. В Україні на них чекають родичі й медики, для людей підготували їжу та воду, а для домашніх тварин — корм. Серед тих, хто сподівається на повернення близьких, — Ліза, батько якої залишився в окупованому місті після виїзду родини у січні 2024 року.

Новини.LIVE писали, що Дмитро Лубінець закликав зробити регулярними гуманітарні місії за координації першої леді США Меланії Трамп. За його словами, під час операції в окупованих Олешках людям доставили їжу, воду, медикаменти й обладнання для лікарні, а охочим допомогли виїхати. Український омбудсман також повідомив, що разом із російською колегою працював над поширенням такого досвіду на інші населені пункти.