Зеленский заявил, что миссия в Олешках доказала возможность деэскалации с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение гуманитарной миссии во временно оккупированных Алешках Херсонской области продемонстрировало возможность деэскалации со стороны России. По словам главы государства, результаты миссии свидетельствуют о том, что российская сторона способна соглашаться на снижение напряженности.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Президента Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters

Зеленский оценил результаты гуманитарной миссии в Алешках

Глава государства обратил внимание на значение гуманитарной миссии, проведенной на временно оккупированной территории Херсонской области.

По оценке Зеленского, ее результаты продемонстрировали, что Россия может соглашаться на деэскалацию, если ее вынуждают к этому.

Президент связал этот вывод с опытом проведения гуманитарной миссии в Алешках, где россияне не отказались от ее проведения благодаря вмешательству первой леди США Мелании Трамп.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что гуманитарная миссия по эвакуации жителей оккупированных Алешек в Херсонской области завершилась успешно. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, спасенные гражданские пересекли украинскую границу, а самому старшему эвакуированному человеку исполнилось 94 года.

Также Новини.LIVE писал, что жители Алешек во время гуманитарной операции опасались фильтрации и проблем из-за отсутствия документов. Дмитрий Лубинец рассказал, что некоторые граждане не имели паспортов РФ и переживали, разрешат ли им вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Отметим, что 31 октября президент Зеленский прибыл с рабочим визитом в Стамбул. Там запланированы его переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросам безопасности, межгосударственного партнерства и дипломатических перспектив. Отдельное внимание стороны должны уделить судоходству в Черном море.