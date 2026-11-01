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Главная Новости дня Зеленский и Путин на одном саммите: что ответил Трамп

Зеленский и Путин на одном саммите: что ответил Трамп

Ua ru
1 ноября 2026 05:01
Трамп сделал новое заявление о Зеленском Reuters
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пригласить Владимира Зеленского на декабрьский саммит G20 в Майами. Американский лидер ответил утвердительно на вопрос журналистов о возможности участия украинского президента во встрече, куда ранее пригласили российского главу Владимира Путина. Его слова прозвучали на фоне обсуждения состава участников предстоящего международного саммита.

При этом отдельного подтверждения того, что официальное приглашение Зеленскому уже направлено, пока нет, сообщают Новини.LIVE.

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Что известно о саммите в Майами

Встреча лидеров стран G20 запланирована на 14–15 декабря 2026 года во Флориде. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Вашингтон пригласил Владимира Путина, однако российская сторона еще должна определиться с участием. Окончательный состав участников саммита пока не объявлен.

"Да, с удовольствием. Без проблем", — ответил Дональд Трамп на вопрос репортера о возможности приглашения на саммит президента Украины. 

Зеленский допускал встречу с Путиным

Ранее украинский президент выражал готовность приехать в Майами, если на саммите будет присутствовать российский лидер. Владимир Зеленский также допускал возможность личной встречи с Владимиром Путиным, если она поможет добиться реального прогресса в переговорах. Теперь заявление Дональда Трампа о готовности пригласить украинского президента стало новым сигналом относительно возможного участия Украины в саммите. Однако окончательное решение об участии Зеленского и статус приглашения еще предстоит подтвердить.

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Напомним, ранее Новини.LIVE писали о заявлении президента Украины, который собирается предложить партнерам сделку по поводу передачи ракет для систем противовоздушной обороны. 

Также Новини.LIVE сообщали, что госсекретарь США Марко Рубио назвал главное условие приглашения Владимира Зеленского на саммит в Майами, где может появиться и Владимир Путин. 

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп G20 война в Украине
Катерина Османская - Редактор
Автор:
Катерина Османская

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