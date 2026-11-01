Саммит G20: Рубио допустил приглашение Зеленского

Выступление Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский получит приглашение на декабрьский саммит G20 в Майами. По его словам, окончательное решение по этому вопросу должен принять американский лидер Дональд Трамп. Политик отметил, что участие украинского президента может иметь смысл, если позволит добиться положительного результата.

Саммит лидеров G20 запланирован на 14 и 15 декабря, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky News.

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Что известно о возможной встрече лидеров

Ранее Соединенные Штаты направили приглашение российскому президенту Владимиру Путину. Однако на момент последних сообщений его участие в саммите оставалось неподтвержденным. Владимир Зеленский, в свою очередь, допускал возможность встречи с Трампом и Путиным на полях мероприятия, если для этого появятся необходимые условия. О согласовании такой трехсторонней встречи официально не сообщалось.

Рубио оценил перспективы завершения войны

Глава американского внешнеполитического ведомства также заявил, что российско-украинская война пока далека от мирного урегулирования. По его оценке, переговорный процесс еще не приблизился к моменту, когда можно говорить о скором достижении соглашения. Вашингтон продолжает оценивать возможности дипломатического решения конфликта.

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Рубио отдельно подчеркнул, что США и России необходимо сохранять отношения на определенном уровне, поскольку Москва обладает ядерным оружием. Это, по его словам, остается важным фактором международной безопасности. При этом заявление госсекретаря не означает изменения американской позиции по поддержке Украины или появления конкретного плана завершения войны.

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Саммит G20 пройдет в Майами 14–15 декабря. Пока не объявлено, примет ли Зеленский участие в мероприятии и состоится ли там встреча с российским президентом. Решение о возможном приглашении украинского лидера остается за Дональдом Трампом.

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Владимир Зеленский ищет способ как можно быстрее договориться о поставках в Украину крупной партии ракет для систем ПВО.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Финляндии Александр Стубб заявил о желании Владимира Зеленского провести непосредственные переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.