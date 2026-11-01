Саміт G20: Рубіо не виключив можливості запрошення Зеленського

Виступ Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо не виключив, що президент України Володимир Зеленський отримає запрошення на грудневий саміт G20 у Маямі. За його словами, остаточне рішення з цього питання має ухвалити американський лідер Дональд Трамп. Політик зазначив, що участь українського президента може мати сенс, якщо це дозволить досягти позитивного результату.

Саміт лідерів G20 заплановано на 14 і 15 грудня, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky News.

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Що відомо про можливу зустріч лідерів

Раніше Сполучені Штати надіслали запрошення російському президенту Володимиру Путіну. Однак на момент останніх повідомлень його участь у саміті залишалася непідтвердженою. Володимир Зеленський, у свою чергу, допускав можливість зустрічі з Трампом і Путіним на полях заходу, якщо для цього з’являться необхідні умови. Про узгодження такої тристоронньої зустрічі офіційно не повідомлялося.

Рубіо оцінив перспективи завершення війни

Глава американського зовнішньополітичного відомства також заявив, що російсько-українська війна поки що далека від мирного врегулювання. За його оцінкою, переговорний процес ще не наблизився до моменту, коли можна говорити про швидке досягнення угоди. Вашингтон продовжує оцінювати можливості дипломатичного вирішення конфлікту.

Рубіо окремо наголосив, що США та Росії необхідно підтримувати відносини на певному рівні, оскільки Москва володіє ядерною зброєю. Це, за його словами, залишається важливим чинником міжнародної безпеки. При цьому заява держсекретаря не означає зміни американської позиції щодо підтримки України або появи конкретного плану завершення війни.

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Саміт G20 відбудеться в Маямі 14–15 грудня. Поки що не оголошено, чи візьме Зеленський участь у заході та чи відбудеться там зустріч із російським президентом. Рішення щодо можливого запрошення українського лідера залишається за Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Володимир Зеленський шукає спосіб якомога швидше домовитися про постачання в Україну великої партії ракет для систем ППО.

Також Новини.LIVE повідомляли, що президент Фінляндії Олександр Стубб заявив про бажання Володимира Зеленського провести безпосередні переговори з лідером РФ Володимиром Путіним.