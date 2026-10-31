Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів про зміст повідомлень, які отримав від президента України Володимира Зеленського перед телефонною розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним 27 жовтня. За словами фінського лідера, Київ порушив питання прямого контакту на найвищому рівні та запропонував заходи, які мають зменшити напруженість у війні.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Новини.LIVE.

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Які послання Зеленського передав Стубб Путіну

В ефірі фінського мовника Yle Стубб розповів, що передав російському правителю обидва повідомлення від українського президента. Перше стосувалося можливої зустрічі лідерів, друге — пропозицій щодо деескалації.

"По-перше, він (Зеленський – ред.) хотів би провести двосторонню розмову з президентом (правителем РФ – ред.) Путіним і обговорити, зокрема, територіальні питання та безпеку. Друге стосувалося саме так званих заходів з деескалації, тобто того, щоб ми змогли досягти певного перемир’я в ключових питаннях, таких як енергетика та енергетичні об’єкти, продовольча безпека, обмін полоненими або інфраструктура загалом", — заявив Стубб.

Що Стубб запитав у Путіна про переговори в Абу-Дабі

Окремо фінський президент згадав про майбутні тристоронні переговори в Абу-Дабі.

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"Потім у нас була можливість запитати, як він збирається діяти в Абу-Дабі. У цьому сенсі розмова також була дуже корисною", — сказав Стубб.

Чи наблизила розмова з Путіним мир

Журналістка також запитала президента Фінляндії, чи допомогла телефонна розмова наблизити завершення війни. Стубб пояснив, як оцінює результат цього контакту.

"Напевно, кроку назад не зроблено, але й без слів зрозуміло, що перший дзвінок — це скоріше крок, що вселяє довіру", — зазначив Стубб.

Водночас фінський президент не став прогнозувати, як надалі розвиватимуться контакти з Росією.

"Подивимося спокійно, крок за кроком. Єдине, що можна сказати напевно, — це те, що відносини, які, наприклад, колись існували між Росією та Фінляндією, у майбутньому будуть зовсім іншими", — сказав він.

Стубб також повідомив, що Фінляндія та Норвегія заявили Путіну про незгоду з діяльністю російського "тіньового флоту" в Балтійському морі.

Крім того, президент Фінляндії спростував повідомлення ЗМІ про те, що під час телефонної розмови Путін розповідав йому та норвезькому прем'єру історію.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що телефонна розмова Стубба, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре та Путіна тривала близько півтори години. Спочатку на неї планували відвести лише 20 хвилин. За словами норвезького прем'єра, під час спілкування російський правитель вкотре висловив намір окупувати Україну.

Також Новини.LIVE писали, що дипломатичний контакт Стубба та Стьоре з Путіним заздалегідь узгодили з українською стороною. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ підтримує таку взаємодію. Водночас він наголосив, що головною метою дипломатичних контактів має бути припинення війни.