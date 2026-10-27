Сибіга заявив, що дзвінок лідерів Фінляндії та Норвегії Путіну узгодили з Києвом

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Телефонну розмову президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з російським лідером Володимиром Путіним заздалегідь узгодили з Україною. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Київ підтримує таку дипломатичну взаємодію, а головну мету переговорів бачить у припиненні війни.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Узгоджений з Україною дзвінок Путіну

За словами Сибіги, телефонні переговори лідерів Фінляндії та Норвегії з російським керівництвом були попередньо скоординовані з українською стороною.

"Цей дзвінок було скоординовано з нами, і це правильний підхід", — наголосив міністр.

Очільник МЗС повідомив, що обговорив результати контактів із фінським і норвезьким колегами під час переговорів у Гельсінкі.

Читайте також:

За його словами, Україна має реалістичні пропозиції щодо завершення війни та готова до часткового припинення вогню або повного припинення бойових дій за умови справедливих домовленостей.

Сибіга зазначив, що Київ не погоджуватиметься на односторонні поступки: "Ми не робитимемо жодних односторонніх кроків".

Сибіга додав, що Росія продовжує завдавати ударів по українській енергетиці та інфраструктурі, попри розмови про переговори.

Також Сибіга привітав гуманітарну операцію в Олешках, спрямовану на порятунок життів, та висловив сподівання, що вона сприятиме подальшим крокам зі зміцнення довіри.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Путін під час розмов із європейськими лідерами заявив про намір Росії захопити весь Донбас. Президент Володимир Зеленський розповів, що російський лідер продовжує вимагати від України територіальних поступок. Київ відкидає можливість добровільного виведення військ із підконтрольних Україні територій.

Також Новини.LIVE писав, що президент Фінляндії і прем'єр-міністр Норвегії провели розмови з Путіним. Після контактів із російським лідером вони поінформували Володимира Зеленського про зміст переговорів. Президент України наголосив на важливості координації з партнерами щодо будь-яких контактів із Москвою.