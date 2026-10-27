Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Володимир Путін під час телефонної розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії заявив, що Росія не відмовиться від наміру захопити весь Донбас. За даними джерел західних ЗМІ, Москва не готова йти на компроміс щодо цієї мети.

Про це повідомляє Reuters, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про розмову Путіна з європейськими лідерами

За інформацією медіа, під час розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре Путін заявив, що Росія не піде на компроміс щодо своєї мети захопити весь Донбас.

Європейські лідери натомість відповіли, що необхідно встановити "справедливий" мир.

Що заявили після розмови з Путіним

За даними Sky News, після телефонної розмови з російським президентом прем’єр-міністр Норвегії сказав, що в нього склалося враження, ніби "Москва ретельно готується до зустрічі в Абу-Дабі".

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вони закликали до припинення війни проти України та наголосили на необхідності деескалації.

Також Новини.LIVE писали, що після розмови з Путіним лідери Фінляндії та Норвегії зв’язалися з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили результати переговорів із російським президентом і подальші дипломатичні зусилля.