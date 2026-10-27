Российский диктатор Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидерами Финляндии и Норвегии заявил, что Россия не откажется от намерения захватить весь Донбасс. По данным источников западных СМИ, Москва не готова идти на компромисс в отношении этой цели.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Что известно о разговоре Путина с европейскими лидерами

По информации СМИ, во время разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре Путин заявил, что Россия не пойдет на компромисс в отношении своей цели захватить весь Донбасс.

Европейские лидеры, в свою очередь, ответили, что необходимо установить "справедливый" мир.

Что заявили после разговора с Путиным

По данным Sky News, после телефонного разговора с российским президентом премьер-министр Норвегии сказал, что у него сложилось впечатление, будто "Москва тщательно готовится к встрече в Абу-Даби".

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они призвали к прекращению войны против Украины и подчеркнули необходимость деэскалации.

Также Новини.LIVE писали, что после разговора с Путиным лидеры Финляндии и Норвегии связались с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили результаты переговоров с российским президентом и дальнейшие дипломатические усилия.