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Главная Новости дня Путин заявил лидерам стран ЕС, что РФ хочет захватить весь Донбасс

Путин заявил лидерам стран ЕС, что РФ хочет захватить весь Донбасс

Ua ru
27 октября 2026 17:01
Путин заявил, что Россия не откажется от захвата всего Донбасса российские СМИ
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидерами Финляндии и Норвегии заявил, что Россия не откажется от намерения захватить весь Донбасс. По данным источников западных СМИ, Москва не готова идти на компромисс в отношении этой цели.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Что известно о разговоре Путина с европейскими лидерами

По информации СМИ, во время разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре Путин заявил, что Россия не пойдет на компромисс в отношении своей цели захватить весь Донбасс.

Европейские лидеры, в свою очередь, ответили, что необходимо установить "справедливый" мир.

Что заявили после разговора с Путиным

По данным Sky News, после телефонного разговора с российским президентом премьер-министр Норвегии сказал, что у него сложилось впечатление, будто "Москва тщательно готовится к встрече в Абу-Даби".

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они призвали к прекращению войны против Украины и подчеркнули необходимость деэскалации.

Также Новини.LIVE писали, что после разговора с Путиным лидеры Финляндии и Норвегии связались с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили результаты переговоров с российским президентом и дальнейшие дипломатические усилия.

Донбасс владимир путин переговоры война в Украине Александр Стубб Йонас Гар Стере
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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