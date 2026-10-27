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В МИД раскрыли подробности беседы лидеров Европы с Путиным

Ua ru
27 октября 2026 18:29
Сибига заявил, что звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину был согласован с Киевом
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с российским лидером Владимиром Путиным заранее согласовали с Украиной. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что Киев поддерживает такое дипломатическое взаимодействие, а главную цель переговоров видит в прекращении войны.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

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Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Согласованный с Украиной звонок Путину

По словам Сибиги, телефонные переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с российским руководством были предварительно скоординированы с украинской стороной.

"Этот звонок был согласован с нами, и это правильный подход", — подчеркнул министр.

Глава МИД сообщил, что обсудил результаты контактов с финским и норвежским коллегами во время переговоров в Хельсинки.

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По его словам, у Украины есть реалистичные предложения по завершению войны, и она готова к частичному прекращению огня или полному прекращению боевых действий при условии справедливых договоренностей.

Сибига отметил, что Киев не согласится на односторонние уступки: "Мы не будем предпринимать никаких односторонних шагов".

Сибига добавил, что Россия продолжает наносить удары по украинской энергетике и инфраструктуре, несмотря на разговоры о переговорах.

Также Сибига приветствовал гуманитарную операцию в Олешках, направленную на спасение жизней, и выразил надежду, что она будет способствовать дальнейшим шагам по укреплению доверия.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Путин во время разговоров с европейскими лидерами заявил о намерении России захватить весь Донбасс. Президент Владимир Зеленский рассказал, что российский лидер продолжает требовать от Украины территориальных уступок. Киев отвергает возможность добровольного вывода войск с подконтрольных Украине территорий.

Также Новини.LIVE писал, что президент Финляндии и премьер-министр Норвегии провели разговоры с Путиным. После контактов с российским лидером они проинформировали Владимира Зеленского о содержании переговоров. Президент Украины подчеркнул важность координации с партнерами относительно любых контактов с Москвой.

владимир путин МИД Андрей Сибига мирные переговоры Александр Стубб
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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