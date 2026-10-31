Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о содержании сообщений, которые он получил от президента Украины Владимира Зеленского перед телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным 27 октября. По словам финского лидера, Киев поднял вопрос о прямом контакте на высшем уровне и предложил меры, призванные снизить напряженность в ходе войны.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Новини.LIVE.

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Какие послания Зеленского передал Стубб Путину

В эфире финского вещателя Yle Стубб рассказал, что передал российскому правителю оба сообщения от украинского президента. Первое касалось возможной встречи лидеров, второе — предложений по деэскалации.

"Во-первых, он (Зеленский — ред.) хотел бы провести двустороннюю беседу с президентом (руководителем РФ — ред.) Путиным и обсудить, в частности, территориальные вопросы и безопасность. Второе касалось именно так называемых мер по деэскалации, то есть того, чтобы мы смогли достичь определенного перемирия по ключевым вопросам, таким как энергетика и энергетические объекты, продовольственная безопасность, обмен пленными или инфраструктура в целом", — заявил Стубб.

Что Стубб спросил у Путина о переговорах в Абу-Даби

Отдельно финский президент упомянул о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

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"Затем у нас была возможность спросить, как он собирается действовать в Абу-Даби. В этом смысле беседа также была очень полезной", — сказал Стубб.

Приблизила ли беседа с Путиным мир

Журналистка также спросила президента Финляндии, помог ли телефонный разговор приблизить окончание войны. Стубб объяснил, как оценивает результат этого контакта.

"Наверное, шага назад не сделано, но и без слов понятно, что первый звонок — это скорее шаг, вселяющий доверие", — отметил Стубб.

В то же время финский президент не стал прогнозировать, как в дальнейшем будут развиваться контакты с Россией.

"Посмотрим спокойно, шаг за шагом. Единственное, что можно сказать наверняка, — это то, что отношения, которые, например, когда-то существовали между Россией и Финляндией, в будущем будут совсем другими", — сказал он.

Стубб также сообщил, что Финляндия и Норвегия заявили Путину о несогласии с деятельностью российского "теневого флота" в Балтийском море.

Кроме того, президент Финляндии опроверг сообщения СМИ о том, что во время телефонного разговора Путин рассказывал ему и норвежскому премьеру историю.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что телефонный разговор Стубба, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре и Путина длился около полутора часов. Изначально на него планировали выделить всего 20 минут. По словам норвежского премьера, во время разговора российский лидер в очередной раз выразил намерение оккупировать Украину.

Также Новини.LIVE писали, что дипломатический контакт Стубба и Стьоре с Путиным был заранее согласован с украинской стороной. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев поддерживает такое взаимодействие. В то же время он подчеркнул, что главной целью дипломатических контактов должно быть прекращение войны.