Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялся 27 октября. По словам главы норвежского правительства, диалог оказался значительно длиннее, чем ожидалось, ведь вместо первоначально запланированных 20 минут беседа длилась полтора часа. При этом кремлевский диктатор в очередной раз выразил своё желание оккупировать Украину.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), передает Новини.LIVE.

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Путин годами не контактировал с некоторыми европейскими лидерами

Эта беседа отметилась сразу несколькими хронологическими рекордами. Александр Стубб впервые пообщался с главой Кремля после своего избрания на пост президента Финляндии в 2024 году.

Для Йонаса Гара Стере это также первый прямой контакт с российским лидером с тех пор, как он возглавил правительство Норвегии в 2021 году. Со своей стороны, Владимир Путин не проводил телефонных переговоров и не встречался с европейскими лидерами почти полгода — предыдущий подобный контакт состоялся 9 мая с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Новые ультиматумы Путина по поводу территорий и переговоров

В ходе беседы российский лидер поделился с европейскими политиками своим видением ситуации в Украине. Он вновь использовал формулировку о необходимости признать «реалии на местах». Аналитики отметили, что со стороны Кремля эта фраза неизменно означает требование согласиться на аннексию захваченных украинских территорий. Этот пункт Кремль ставит в качестве обязательного условия для любых мирных соглашений или гипотетического прекращения огня.

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Как утверждает источник, близкий к Кремлю, упомянутые «реалии» свидетельствуют о том, что Россия отказывается от каких-либо компромиссов и планирует оккупировать весь Донбасс.

Однако в то же время ранее озвученные российские амбиции выходят далеко за пределы Донецкой области и украинских оборонительных рубежей. Таким образом, конечной целью Москвы может быть вся территория Украины.

Претензии к НАТО и геополитические требования Кремля

Особое внимание Владимир Путин уделил вопросу расширения Североатлантического альянса. Этот процесс он назвал одной из «коренных причин» нынешней войны. Устранение этих причин российский президент определил как основное условие для возможного начала мирных переговоров.

Фактически под «коренными причинами» Москва скрывает свои максималистские военные цели. Речь идет об установлении пророссийского режима в Киеве и откате границ НАТО к состоянию 1997 года. Реализация такого сценария лишила бы ряд европейских государств права самостоятельно выбирать союзы, существенно ограничила бы их суверенитет и предоставила бы Российской Федерации право вето на внутренние решения стран Альянса.

Северная Европа и ситуация в Балтийском море стали ещё одной темой длительной дискуссии. Стороны обсудили вопросы обеспечения «безопасности и стабильности» в этом регионе.

Вероятно, лидеры Норвегии и Финляндии подняли вопрос о российских провокациях. Речь идет об увеличении числа случаев нарушения воздушного пространства НАТО беспилотниками РФ, диверсионных атаках и других гибридных действиях. Данные российские провокации направлены на создание информационной и психологической почвы для возможного конфликта со странами Альянса. Европейские политики пытались удержать Россию от дальнейших злонамеренных действий на континенте.

Новини.LIVE ранее сообщали, что на юге Украины 27 октября началось самое масштабное с начала большой войны локальное перемирие, которое продлится как минимум до вечера 1 ноября. Договоренность реализуется в рамках гуманитарной инициативы первой леди США Мелании Трамп. Сначала перемирие было согласовано для разблокирования оккупированных Олешек в Херсонской области, однако впоследствии зону безопасного прохода гуманитарных грузов расширили на соседние участки фронта.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил о существенном прогрессе в урегулировании конфликта и анонсировал скорую встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Со своей стороны президент Украины подчеркнул, что позиция Киева относительно территориальной целостности является непоколебимой, несмотря на попытки Вашингтона поднять вопрос «обмена территориями», а любые подобные разговоры, как сказал Зеленский, возможны только на самом высоком уровне руководства государств.

Телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным не принес конкретных результатов. Анонимные источники сообщили, что российский диктатор вновь свел диалог о завершении войны к псевдоисторическим лекциям о средневековых славянских князьях.