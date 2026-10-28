Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Телефонна розмова між президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Фінляндії Александером Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере відбулася 27 жовтня. За словами очільника норвезького уряду, діалог виявився значно довшим, ніж очікувалося, адже замість початково запланованих 20 хвилин спілкування тривало півтори години. Водночас кремлівський диктатор вкотре висловив свої бажання окупувати Україну.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), передає Новини.LIVE.

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Путін роками не контактував з деякими європейськими лідерами

Ця бесіда відзначилася одразу кількома хронологічними рекордами. Александер Стубб вперше поспілкувався з очільником Кремля після свого обрання на посаду президента Фінляндії у 2024 році.

Для Йонаса Гара Стере це також перший прямий контакт із російським лідером відтоді, як він очолив уряд Норвегії у 2021 році. Зі свого боку, Володимир Путін не мав телефонних розмов чи зустрічей із європейськими лідерами майже пів року — попередній такий контакт відбувся 9 травня з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.

Нові ультиматуми Путіна щодо територій та переговорів

Під час розмови російський лідер поділився з європейськими політиками своїм баченням ситуації в Україні. Він знову використав формулювання про необхідність визнати "реалії на місцях". Аналітики зазначили, що з боку Кремля ця фраза незмінно означає вимогу погодитися на анексію захоплених українських територій. Цей пункт Кремль ставить як обов'язкову умову для будь-яких мирних угод чи гіпотетичного припинення вогню.

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Як стверджує джерело, наближене до Кремля, згадані "реалії" свідчать про те, що Росія відмовляється від будь-яких компромісів і планує окупувати весь Донбас.

Та разом з тим раніше озвучені російські амбіції виходять далеко за межі Донецької області та українських оборонних рубежів. Тож кінцевою метою Москви може бути вся територія України.

Претензії до НАТО та геополітичні вимоги Кремля

Окрему увагу Володимир Путін приділив питанню розширення Північноатлантичного альянсу. Цей процес він назвав однією з "корінних причин" нинішньої війни. Вирішення цих причин російський президент визначив як базову передумову для можливого старту мирних переговорів.

Фактично, під "корінними причинами" Москва приховує свої максималістські військові цілі. Йдеться про встановлення проросійського режиму в Києві та відкат кордонів НАТО до стану 1997 року. Реалізація такого сценарію позбавила б низку європейських держав права самостійно обирати союзи, суттєво обмежила б їхній суверенітет та надала б Російській Федерації право вето на внутрішні рішення країн Альянсу.

Північна Європа та ситуація в Балтійському морі стали ще однією темою тривалої дискусії. Сторони обговорили питання забезпечення "безпеки та стабільності" у цьому регіоні.

Ймовірно, норвезький та фінський лідери порушили питання щодо російських провокацій. Йдеться про збільшення кількості випадків порушення повітряного простору НАТО безпілотниками РФ, диверсійні атаки та інші гібридні кроки. Дані російські провокації мають на меті підготувати інформаційне та психологічне підґрунтя для ймовірного конфлікту з країнами Альянсу. Європейські політики намагалися стримати Росію від подальших зловмисних дій на континенті.

Новини.LIVE раніше інформували, що на півдні України 27 жовтня стартувало наймасштабніше з початку великої війни локальне перемир'я, яке діятиме щонайменше до вечора 1 листопада. Домовленість реалізують у межах гуманітарної ініціативи першої леді США Меланії Трамп. Спершу тишу узгодили для розблокування окупованих Олешок на Херсонщині, проте згодом зону безпечного проходу гуманітарних вантажів розширили на сусідні ділянки фронту.

На тлі цього президент США Дональд Трамп заявив про суттєвий прогрес у врегулюванні конфлікту та анонсував швидку зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Зі свого боку президент України наголосив, що позиція Києва щодо територіальної цілісності є непохитною, попри спроби Вашингтона підняти питання "обміну територіями", а будь-які подібні розмови, як сказав Зеленський, можливі лише на найвищому рівні керівництва держав.

Телефонна розмова лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним, не мала конкретних результатів. Анонімні джерела переповіли, що російський диктатор знову звів діалог про завершення війни до псевдоісторичних лекцій про середньовічних слов'янських князів.