Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает, что присутствие Владимира Путина на декабрьском саммите G20 может создать впечатление нормализации отношений с Россией на фоне продолжающейся войны против Украины. По ее мнению, участие российского президента в международном мероприятии такого уровня рискует ослабить внимание к преступлениям, которые российская армия совершает на украинской территории. Заявление прозвучало на фоне обсуждений возможного приезда Путина в США.

Российский президент пока не подтвердил, что намерен принять участие во встрече, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

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Почему Каллас выступила против возвращения Путина

Европейские представители также выразили недовольство участием главы МИД России Сергея Лаврова во встрече министров иностранных дел G20 в Атланте. На мероприятии не состоялась традиционная совместная фотография министров после отказа европейских дипломатов фотографироваться рядом с российским представителем. Каллас заявила, что присутствие российских чиновников на международных площадках дает возможность публично реагировать на заявления Москвы, которые она считает ложными.

Соединенные Штаты ранее направили приглашение Владимиру Путину, однако его личное участие пока не подтверждено. Вопрос о возможном приглашении президента Украины Владимира Зеленского также остается открытым. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что решение по этому поводу должен принять Дональд Трамп. Сам Зеленский ранее допускал возможность встречи с американским и российским лидерами, если стороны согласуют такой формат.

Каллас также выступила против смягчения публичной критики действий России и призвала продолжать давление на Москву. Она поддержала решение США одобрить возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков для систем Patriot. По мнению главы дипломатии ЕС, международная реакция на российскую агрессию не должна зависеть от участия представителей РФ в крупных дипломатических мероприятиях. При этом окончательный состав участников декабрьского саммита пока не определен.

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Напомним, Госсекретарь США Марко Рубио оценил вероятность приезда на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского, который может там встретиться с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Также Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский призвал зарубежных партнеров как можно быстрее доставить в Украину порядка 500 противобаллистических ракет.