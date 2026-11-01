Заступниця голови Європейської комісії Кая Каллас та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Голова дипломатичного відомства Євросоюзу Кая Каллас вважає, що присутність Володимира Путіна на грудневому саміті G20 може створити враження нормалізації відносин із Росією на тлі війни проти України, що триває. На її думку, участь російського президента в міжнародному заході такого рівня може відвернути увагу від злочинів, які російська армія скоює на українській території. Заява пролунала на тлі обговорень можливого візиту Путіна до США.

Російський президент поки що не підтвердив, що має намір взяти участь у зустрічі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Politico.

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Чому Каллас виступила проти повернення Путіна

Європейські представники також висловили невдоволення участю глави МЗС Росії Сергія Лаврова у зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Атланті. На заході не відбулася традиційна спільна фотосесія міністрів після відмови європейських дипломатів фотографуватися поруч із російським представником. Каллас заявила, що присутність російських чиновників на міжнародних майданчиках дає можливість публічно реагувати на заяви Москви, які вона вважає неправдивими.

Сполучені Штати раніше надіслали запрошення Володимиру Путіну, однак його особиста участь поки що не підтверджена. Питання щодо можливого запрошення президента України Володимира Зеленського також залишається відкритим. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що рішення з цього приводу має ухвалити Дональд Трамп. Сам Зеленський раніше допускав можливість зустрічі з американським і російським лідерами, якщо сторони узгодять такий формат.

Каллас також виступила проти пом’якшення публічної критики дій Росії та закликала продовжувати тиск на Москву. Вона підтримала рішення США схвалити можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів для систем Patriot. На думку глави дипломатії ЄС, міжнародна реакція на російську агресію не повинна залежати від участі представників РФ у великих дипломатичних заходах. При цьому остаточний склад учасників грудневого саміту поки що не визначений.

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Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо оцінив ймовірність приїзду на саміт G20 президента України Володимира Зеленського, який може там зустрітися з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський закликав закордонних партнерів якомога швидше доставити в Україну близько 500 протибалістичних ракет.