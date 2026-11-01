Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в дипломатии по завершению войны в Украине и пытается организовать переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. При этом президент Украины демонстрирует большую готовность к мирным договоренностям, чем российское руководство.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью американской инфлюенсерки Лоры Лумер изданию РБК-Украина.

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп сейчас разочарован ситуацией с войной

По словам Лумер, Трамп недоволен тем, что переговорный процесс по завершению российско-украинской войны не приносит ожидаемых результатов. Она считает, что американский президент пытается найти возможность усадить за стол переговоров как Зеленского, так и Путина.

Американская инфлюенсерка также обратила внимание на поведение российских представителей, которые регулярно выступают в американском информационном пространстве.

"Хотя я скажу, что кажется, будто Зеленский гораздо охотнее и в большей степени согласен на заключение сделки, в отличие от Владимира Путина и Лаврова, которые каждую неделю отправляют своих российских кукловодов продвигать пропаганду в американских СМИ", — подчеркнула Лумер.

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Также блогер добавила, что россияне не испытывают никакого уважения к администрации Трампа и не заинтересованы в мирном соглашении.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент США выразил готовность пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами. Встреча запланирована на 14–15 декабря 2026 года, а ранее Вашингтон пригласил на нее российского лидера Владимира Путина.

Также Новини.LIVE писал, что Трамп заявил о приближении возможного мирного соглашения между Украиной и Россией. Американский президент выразил уверенность в высоких шансах достичь договоренности, несмотря на значительную вражду между Зеленским и Путиным.