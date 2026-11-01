Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лумер: Трамп разочарован отсутствием прогресса в вопросе Украины

Лумер: Трамп разочарован отсутствием прогресса в вопросе Украины

Ua ru
1 ноября 2026 17:56
Лумер рассказала, что разочаровывает Трампа в войне в Украине Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в дипломатии по завершению войны в Украине и пытается организовать переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. При этом президент Украины демонстрирует большую готовность к мирным договоренностям, чем российское руководство.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью американской инфлюенсерки Лоры Лумер изданию РБК-Украина.

Реклама
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп сейчас разочарован ситуацией с войной

По словам Лумер, Трамп недоволен тем, что переговорный процесс по завершению российско-украинской войны не приносит ожидаемых результатов. Она считает, что американский президент пытается найти возможность усадить за стол переговоров как Зеленского, так и Путина.

Американская инфлюенсерка также обратила внимание на поведение российских представителей, которые регулярно выступают в американском информационном пространстве.

"Хотя я скажу, что кажется, будто Зеленский гораздо охотнее и в большей степени согласен на заключение сделки, в отличие от Владимира Путина и Лаврова, которые каждую неделю отправляют своих российских кукловодов продвигать пропаганду в американских СМИ", — подчеркнула Лумер.

Читайте также:

Также блогер добавила, что россияне не испытывают никакого уважения к администрации Трампа и не заинтересованы в мирном соглашении.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент США выразил готовность пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами. Встреча запланирована на 14–15 декабря 2026 года, а ранее Вашингтон пригласил на нее российского лидера Владимира Путина.

Также Новини.LIVE писал, что Трамп заявил о приближении возможного мирного соглашения между Украиной и Россией. Американский президент выразил уверенность в высоких шансах достичь договоренности, несмотря на значительную вражду между Зеленским и Путиным.

США Дональд Трамп война в Украине мирные переговоры Лора Лумер
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации