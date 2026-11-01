Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Різка критика президента України Володимира Зеленського з боку американського колеги Дональда Трампа може бути пов'язана з публічними висловлюваннями щодо дизельної угоди. Очільник Білого дому негативно сприйняв критику з боку українського лідера через угоду з Росією та тиск на Київ щодо ударів по НПЗ РФ.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю інфлюенсерки Лори Лумер виданню "РБК-Україна".

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Дональд Трамп. Фото: Reuters

Лумер пояснила можливу причину критики Зеленського

За словами американської інфлюенсерки, різкі висловлювання Трампа на адресу Зеленського можуть бути реакцією на публічну критику дизельної угоди.

Лумер припустила, що українському президентові варто було обговорити свої зауваження безпосередньо з американським колегою, а не висловлювати їх через засоби масової інформації.

"Зеленський, імовірно, міг би впоратися з цим краще, залишивши ці почуття при собі або провівши приватну розмову з президентом Трампом", — зазначила Лумер.

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На переконання Лумер, публічні суперечки можуть негативно впливати на особисте сприйняття критики американським президентом.

"Нікому не сподобається зазнавати нападків у ліберальних ЗМІ... Це те, про що йому слід пам'ятати", — додала інфлюенсерка.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що президент США назвав дурними людьми тих, хто вимагав від нього запровадження додаткових санкцій проти Росії. За його словами, нові обмеження могли завадити звільненню американця Стівена Хаббарда з російської в'язниці.

Також Новини.LIVE писав, що державний секретар США Марко Рубіо висловив сумніви щодо можливості завершення війни в Україні дипломатичним шляхом. Під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ G20 він заявив, що Вашингтон продовжує з'ясовувати перспективи мирного врегулювання.