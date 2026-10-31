Трамп назвав дурнями тих, хто вимагав від нього ввести санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає «дурними людьми» тих, хто нещодавно закликав його ввести додаткові санкції проти Росії. Він пояснив, що нові обмеження завадили б звільнити з російської в’язниці американського громадянина Стівена Хаббарда.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

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Що сказав Трамп про санкції проти Росії

"Дурні люди хотіли, щоб я ввів санкції проти Росії", — заявив глава Білого дому журналістам, додавши, що росіяни лише «сміються над цими санкціями».

Свою позицію він спробував аргументувати на прикладі американця Стівена Хаббарда. Зокрема, Трамп поставив присутнім запитання, як би це виглядало, якби він попросив диктатора РФ Володимира Путіна звільнити громадянина США і водночас запровадив додаткові санкції проти Росії.

"Можете собі уявити?", — заявив Трамп, звертаючись до тих, хто був присутній в Овальному кабінеті.

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Зазначимо, що Стівен Хаббард — це 74-річний вчитель із Мічигану, якого російські війська захопили у квітні 2022 року в Україні. Російський суд, у свою чергу, засудив його за те, що він нібито був найманцем і брав участь у бойових діях на боці України. У владі США заявляли, що затримання є незаконним.

Трохи більше тижня тому, 21 жовтня 2026 року, Стівен Хаббард був звільнений. Тоді, як відомо, до Санкт-Петербурга прибув спеціальний представник Трампа Стів Віткофф для зустрічі з Путіним.

Варто додати, що Трамп, коментуючи це звільнення, повідомив, що це не був обмін. За його словами, це було його рішення під час телефонної розмови з Путіним. У Кремлі тим часом заявляли, що відпустили громадянина США з гуманітарних міркувань.

Як повідомляли Новини.LIVE, держсекретар США Марко Рубіо назвав «дуже мудрим» рішення Трампа тимчасово послабити обмеження щодо російських енергоресурсів. Він пояснив, що цей крок допоможе збільшити пропозицію енергоресурсів на світовому ринку на тлі високих цін на дизельне паливо.

Також ми писали, що, за даними The New York Times, адміністрація Трампа розглядає можливість зняття санкцій з Російського фонду прямих інвестицій. Йдеться про ті санкції, які були введені за часів колишнього президента США Джо Байдена у 2022 році.