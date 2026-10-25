Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо назвав "дуже мудрим" рішення президента Дональда Трампа тимчасово послабити санкційні обмеження щодо російських енергоносіїв. За його словами, цей крок має допомогти збільшити пропозицію енергоресурсів на світовому ринку на тлі високих цін на дизельне пальне.

Про це Рубіо заявив у коментарі India Today, інформує Новини.LIVE.

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Чому Трамп послабив санкції проти Росії

Рубіо пояснив, що зовнішню політику США потрібно розглядати в ширшому контексті світової економіки, а не крізь призму одного конфлікту. За його словами, Вашингтон і надалі прагне покласти край війні Росії проти України, але також враховує її вплив на світові ринки.

"Тому я вважаю, що президент прийняв дуже мудре рішення на короткий період часу дозволити додаткові потоки енергоносіїв на світовий ринок. Не тільки на нашу користь, звісно, це допомагає Сполученим Штатам, але й ціни на дизель не пальне високі в усьому світі", — сказав держсекретар.

Він також згадав про ситуацію в морських протоках і Червоному морі, яка, за його словами, впливає на світову економіку та енергетичні ринки.

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Що Рубіо сказав про закупівлі нафти Індією

Окремо держсекретар США прокоментував енергетичну політику Індії. За його словами, країна досягла реального прогресу в диверсифікації джерел постачання енергоносіїв.

Рубіо наголосив, що Індія робить це не через погрози, а у власних інтересах. Він зазначив, що йдеться не лише про скорочення закупівель російської нафти, а й про збільшення імпорту сировини зі США, Венесуели та інших країн Західної півкулі.

Водночас Рубіо не уточнив, як довго діятиме послаблення санкцій і чи планує адміністрація Трампа ухвалювати подальші рішення щодо обмежень проти російського енергетичного сектору.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 жовтня держсекретар США Марко Рубіо заявив, ніби війна Росії проти України стосується передусім Донбасу. За його словами, Росія прагне захопити Донецьку область, а Україна не хоче відмовлятися від цієї території, тому для завершення бойових дій сторонам доведеться шукати компроміс.

Також Новини.LIVE писали, що 21 жовтня Рубіо заявив про вирішальну роль американської допомоги у збереженні української державності. Він також заперечив, що адміністрація Дональда Трампа заздалегідь знала про рішення Ілона Маска обмежити роботу Starlink для України або давала відповідні вказівки.