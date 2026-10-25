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Главная Новости дня Рубио поддержал решение Трампа ослабить энергетические санкции против России

Рубио поддержал решение Трампа ослабить энергетические санкции против России

Ua ru
25 октября 2026 17:33
Рубио назвал мудрым решение Трампа ослабить санкции против России Reuters
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал "очень мудрым" решение президента Дональда Трампа временно ослабить санкционные ограничения в отношении российских энергоресурсов. По его словам, этот шаг должен помочь увеличить предложение энергоресурсов на мировом рынке на фоне высоких цен на дизельное топливо.

Об этом Рубио заявил в комментарии India Today, сообщает Новини.LIVE.

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Почему Трамп ослабил санкции против России

Рубио пояснил, что внешнюю политику США нужно рассматривать в более широком контексте мировой экономики, а не через призму одного конфликта. По его словам, Вашингтон по-прежнему стремится положить конец войне России против Украины, но также учитывает ее влияние на мировые рынки.

"Поэтому я считаю, что президент принял очень мудрое решение на короткий период времени разрешить дополнительные поставки энергоносителей на мировой рынок. Это не только в нашу пользу, конечно, это помогает Соединенным Штатам, но и цены на дизельное топливо не так высоки во всем мире", — сказал госсекретарь.

Он также упомянул о ситуации в морских проливах и Красном море, которая, по его словам, влияет на мировую экономику и энергетические рынки.

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Что Рубио сказал о закупках нефти Индией

Отдельно госсекретарь США прокомментировал энергетическую политику Индии. По его словам, страна добилась реального прогресса в диверсификации источников поставок энергоносителей.

Рубио подчеркнул, что Индия делает это не из-за угроз, а в своих собственных интересах. Он отметил, что речь идет не только о сокращении закупок российской нефти, но и об увеличении импорта сырья из США, Венесуэлы и других стран Западного полушария.

В то же время Рубио не уточнил, как долго будет действовать ослабление санкций и планирует ли администрация Трампа принимать дальнейшие решения относительно ограничений против российского энергетического сектора.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 октября госсекретарь США Марко Рубио заявил, будто война России против Украины касается прежде всего Донбасса. По его словам, Россия стремится захватить Донецкую область, а Украина не хочет отказываться от этой территории, поэтому для завершения боевых действий сторонам придется искать компромисс.

Также Новини.LIVE писали, что 21 октября Рубио заявил о решающей роли американской помощи в сохранении украинской государственности. Он также опроверг, что администрация Дональда Трампа заранее знала о решении Илона Маска ограничить работу Starlink для Украины или давала соответствующие указания.

санкции Индия Дональд Трамп война в Украине Марко Рубио
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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