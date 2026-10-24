Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Annabelle Gordon/reuters.com

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что война в Украине касается только Донбасса. Россия хочет захватить Донецкую область, но Украина не хочет отказываться от этой территории. По его мнению, для завершения войны нужно искать компромисс.

Об этом, цитируя слова госсекретаря США Марко Рубио, сообщил журналист Радио Свобода Алекс Рауфоглу, передает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения x.com/ralexdc

Что думает госсекретарь США о войне в Украине

"Многие говорят об этой войне как о "войне в Украине", но на самом деле она касается Донбасса — одного конкретного региона страны. По сути, речь идет о территории, составляющей около 11% страны: Россия стремится ее получить, но не может захватить военным путем, а Украина не желает от нее отказываться", — заявил Рубио.

Также он добавил, что позиция Украины вполне понятна, ведь от сохранения территории зависят суверенитет и долгосрочная безопасность. Главной задачей, по мнению госсекретаря США, на данный момент является поиск компромиссного решения. Обе стороны должны пойти на уступки, чтобы положить конец боевым действиям.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg сообщал о заявлении Марко Рубио относительно суверенитета Украины. Госсекретарь США считает, что без помощи американцев Украины не существовало б. В то же время он признал, что украинские военнослужащие мужественно противостоят российскому вторжению.

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Также Новини.LIVE писал, что Марко Рубио опроверг слухи об ограничении обмена разведывательными данными с Украиной. По его словам, американская сторона не скрывает от Киева информацию, которую получает разведка. Чиновник подчеркнул, что авиаудары, о планировании которых заранее не было известно, не являются поводом для обвинения Америки в гибели украинцев.