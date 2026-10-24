Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Annabelle Gordon/reuters.com

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що війна в Україні стосується лише Донбасу. Росія хоче захопити Донеччину, але Україна не хоче від цієї території відмовлятися. На його думку, для завершення війни потрібно шукати компроміс.

Про це, цитуючи слова держсекретаря США Марко Рубіо повідомив журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу, передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення x.com/ralexdc

Що думає держсекретар США про війну в Україні

"Багато хто говорить про цю війну як про "війну в Україні", але насправді вона стосується Донбасу — одного коректного регіону країни. По суті, йдеться про територію, що становить близько 11% країни: Росія прагне її отримати, але не може захопити військовим шляхом, а Україна не бажає від неї відмовлятися", — заявив Рубіо.

Також він додав, що позиція України цілком зрозуміла, адже від збереження території залежать суверенітет і довгострокова безпека. Головною задачею, на думку держсекретаря США, наразі є пошук компромісного рішення. Обидві сторони мають піти на поступки, щоб покласти край бойовим діям.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg повідомляв про заяву Марко Рубіо щодо суверенітету України. Держсекретар США вважає, що без допомоги американців України не існувало б. Водночас він визнав, що українські військовослужбовці мужньо протистоять російському вторгненню.

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Також Новини.LIVE писав, що Марко Рубіо заперечив чутки про обмеження обміну розвідувальними даними з Україною. За його словами, американська сторона не приховує від Києва інформацію, про яку дізнається розвідка. Посадовець наголосив, що авіаудари, про планування яких не було відомо заздалегідь, не привід звинувачувати Америку в загибелі українців.