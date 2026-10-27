Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зняття санкцій із Російського фонду прямих інвестицій. Ця російська державна структура інвестує в компанії РФ і спільні проєкти з іноземними партнерами. Санкції проти фонду запровадили у 2022 році за президентства Джо Байдена.

Про це повідомляє The New York Times, передає Новини.LIVE.

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Чому США розглядають скасування санкцій проти російського фонду

У 2022 році американська адміністрація назвала його "чорною касою" Володимира Путіна та засобом поширення впливу Росії за кордоном.

Як розповіли виданню американський посадовець і співрозмовники, обізнані з перебігом переговорів, Вашингтон опрацьовує заявку фонду на скасування обмежень у межах ширшого діалогу з Москвою. Серед причин такого розгляду називають прагнення поліпшити відносини з Росією та сприяти завершенню війни.

Однак рішення про зняття санкцій поки не ухвалене. Для цього фонд повинен довести, що обставини, які стали підставою для запровадження обмежень, більше не існують.

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Російський фонд прямих інвестицій очолює Кирило Дмитрієв — представник Кремля, який бере участь у переговорах з адміністрацією Трампа щодо економічної співпраці. Зараз структура також допомагає організовувати постачання російського дизельного пального до США, зокрема займається питаннями фінансування та проведення платежів.

За твердженням російської сторони, залучити фонд до домовленостей щодо дизелю запропонувало Міністерство фінансів США. Водночас сама структура звернулася до американської влади з проханням скасувати санкції.

Обговорення можливого послаблення санкцій відбувається на тлі спроб адміністрації Трампа досягти домовленостей із Москвою, які могли б сприяти припиненню війни проти України. Російська сторона називає угоду щодо дизельного пального прикладом відновлення співпраці. Водночас Кирило Дмитрієв виступав проти законодавчих обмежень для спільних проєктів.

Як повідомляли Новини.LIVE, адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість подальшого послаблення санкцій проти Росії, зокрема щодо експорту російських добрив. Потенційні поступки можуть поширитися на пов’язані з торгівлею логістичні, банківські та страхові обмеження.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп підтвердив, що спілкувався з підприємцем Ілоном Маском щодо ситуації в Україні, однак не став розкривати деталей розмови. Також американський лідер заявив, що після завершення війни Сполучені Штати, на його думку, зможуть вести бізнес як з Україною, так і з Росією.