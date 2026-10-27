Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций. Эта российская государственная структура инвестирует в компании РФ и совместные проекты с иностранными партнерами. Санкции против фонда были введены в 2022 году при президентстве Джо Байдена.

Об этом сообщает The New York Times, передает Новини.LIVE.

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Почему США рассматривают отмену санкций против российского фонда

В 2022 году американская администрация назвала его "черной кассой" Владимира Путина и средством распространения влияния России за рубежом.

Как рассказали изданию американский чиновник и собеседники, осведомленные о ходе переговоров, Вашингтон рассматривает заявку фонда на отмену ограничений в рамках более широкого диалога с Москвой. Среди причин такого рассмотрения называют стремление улучшить отношения с Россией и способствовать завершению войны.

Однако решение о снятии санкций пока не принято. Для этого фонд должен доказать, что обстоятельства, послужившие основанием для введения ограничений, больше не существуют.

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Российский фонд прямых инвестиций возглавляет Кирилл Дмитриев — представитель Кремля, участвующий в переговорах с администрацией Трампа по вопросам экономического сотрудничества. Сейчас фонд также помогает организовывать поставки российского дизельного топлива в США, в частности занимается вопросами финансирования и проведения платежей.

По утверждению российской стороны, привлечь фонд к переговорам по дизельному топливу предложило Министерство финансов США. В то же время сама структура обратилась к американским властям с просьбой отменить санкции.

Обсуждение возможного ослабления санкций происходит на фоне попыток администрации Трампа достичь договоренностей с Москвой, которые могли бы способствовать прекращению войны против Украины. Российская сторона называет соглашение о дизельном топливе примером возобновления сотрудничества. В то же время Кирилл Дмитриев выступал против законодательных ограничений для совместных проектов.

Как сообщали Новини.LIVE, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего ослабления санкций против России, в частности в отношении экспорта российских удобрений. Потенциальные уступки могут распространиться на связанные с торговлей логистические, банковские и страховые ограничения.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп подтвердил, что общался с предпринимателем Илоном Маском по поводу ситуации в Украине, однако не стал раскрывать подробностей разговора. Также американский лидер заявил, что после завершения войны Соединенные Штаты, по его мнению, смогут вести бизнес как с Украиной, так и с Россией.