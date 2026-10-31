Трамп назвал глупыми людьми тех, кто требовал от него санкций против России

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "глупыми людьми" тех, кто призывал его недавно ввести дополнительные санкции против России. Он пояснил, что новые ограничения помешали бы освободить из российской тюрьмы американского гражданина Стивена Хаббарда.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

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Что сказал Трамп о санкциях против России

"Глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против России", — заявил глава Белого дома журналистам, добавив, что россияне только "смеются над этими санкциями".

Свою позицию он попытался аргументировать на примере американца Стивена Хаббарда. В частности Трамп задал вопрос присутствующим, как бы это выглядело, если бы он попросил диктатора РФ Владимира Путина освободить гражданина США и в то же время ввел дополнительные санкции против России.

"Можете себе представить?", — заявил Трамп, обращаясь к тем, кто присутствовал в Овальном кабинете.

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Отметим, что Стивен Хаббард — это 74-летний учитель из Мичигана, которого российское войска захватили в апреле 2022 года в Украине. Российский суд в свою очередь осудил его за то, что он якобы был наемником и принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. При власти США говорили, что задержание является незаконным.

Чуть больше недели назад, 21 октября 2026 года, Стивен Хаббард был освобожден. Тогда как известно, в Питер прибыл спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф для встречи с Путиным.

Стоит добавить, что Трамп комментируя на это освобождение сообщил, что это не был обмен. По его словам, это была его во время телефонного разговора с Путиным. В Кремле тем временем говорил, что отпустили гражданина США по гуманитарным соображениям.

Как сообщали Новини.LIVE, госсекретарь США Марко Рубио назвал "очень мудрым" решение Трампа временно ослабить ограничения против российских энергоресурсов. Он пояснил, что этот шаг поможет увеличить предложение энергоресурсов на мировом рынке на фоне высоких цен на дизель.

Также мы писали, что по данным The New York Times, администрация Трампа рассматривает возможность снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций. Речь о тех санкциях, которые были введены при бывшем президенте США Джо Байдене в 2022 году.