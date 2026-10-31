Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Глупые люди: Трамп объяснил, почему не ввел санкции против России

Глупые люди: Трамп объяснил, почему не ввел санкции против России

Ua ru
31 октября 2026 06:59
Трамп назвал глупыми людьми тех, кто требовал от него санкций против России
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "глупыми людьми" тех, кто призывал его недавно ввести дополнительные санкции против России. Он пояснил, что новые ограничения помешали бы освободить из российской тюрьмы американского гражданина Стивена Хаббарда.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Реклама

Что сказал Трамп о санкциях против России

"Глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против России", — заявил глава Белого дома журналистам, добавив, что россияне только "смеются над этими санкциями".

Свою позицию он попытался аргументировать на примере американца Стивена Хаббарда. В частности Трамп задал вопрос присутствующим, как бы это выглядело, если бы он попросил диктатора РФ Владимира Путина освободить гражданина США и в то же время ввел дополнительные санкции против России.

"Можете себе представить?", — заявил Трамп, обращаясь к тем, кто присутствовал в Овальном кабинете.

Читайте также:

Отметим, что Стивен Хаббард — это 74-летний учитель из Мичигана, которого российское войска захватили в апреле 2022 года в Украине. Российский суд в свою очередь осудил его за то, что он якобы был наемником и принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. При власти США говорили, что задержание является незаконным.

Чуть больше недели назад, 21 октября 2026 года, Стивен Хаббард был освобожден. Тогда как известно, в Питер прибыл спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф для встречи с Путиным.

Стоит добавить, что Трамп комментируя на это освобождение сообщил, что это не был обмен. По его словам, это была его во время телефонного разговора с Путиным. В Кремле тем временем говорил, что отпустили гражданина США по гуманитарным соображениям.

Как сообщали Новини.LIVE, госсекретарь США Марко Рубио назвал "очень мудрым" решение Трампа временно ослабить ограничения против российских энергоресурсов. Он пояснил, что этот шаг поможет увеличить предложение энергоресурсов на мировом рынке на фоне высоких цен на дизель.

Также мы писали, что по данным The New York Times, администрация Трампа рассматривает возможность снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций. Речь о тех санкциях, которые были введены при бывшем президенте США Джо Байдене в 2022 году.

санкции против России США санкции владимир путин Дональд Трамп Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации