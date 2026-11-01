Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Резкая критика президента Украины Владимира Зеленского со стороны американского коллеги Дональда Трампа может быть связана с публичными высказываниями относительно дизельной сделки. Глава Белого дома негативно воспринял критику со стороны украинского лидера из-за соглашения с Россией и давления на Киев по поводу ударов по НПЗ РФ.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью инфлюенсерки Лоры Лумер изданию "РБК-Украина".

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Дональд Трамп. Фото: Reuters

Лумер объяснила возможную причину критики Зеленского

По словам американской инфлюенсерки, резкие высказывания Трампа в адрес Зеленского могут быть реакцией на публичную критику дизельной сделки.

Лумер предположила, что украинскому президенту следовало обсудить свои замечания непосредственно с американским коллегой, а не высказывать их через средства массовой информации.

"Зеленский, вероятно, мог бы справиться с этим лучше, оставив эти чувства при себе или проведя личный разговор с президентом Трампом", — отметила Лумер.

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По мнению Лумер, публичные споры могут негативно влиять на личное восприятие критики американским президентом.

"Никому не понравится подвергаться нападкам в либеральных СМИ... Это то, о чем ему следует помнить", — добавила инфлюенсерка.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент США назвал глупыми людьми тех, кто требовал от него введения дополнительных санкций против России. По его словам, новые ограничения могли помешать освобождению американца Стивена Хаббарда из российской тюрьмы.

Также Новини.LIVE писал, что государственный секретарь США Марко Рубио выразил сомнения относительно возможности завершения войны в Украине дипломатическим путем. Во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел G20 он заявил, что Вашингтон продолжает выяснять перспективы мирного урегулирования.