Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сумніви щодо можливості завершення війни Росії проти України шляхом дипломатичних переговорів. Американська сторона продовжує з'ясовувати, чи реально досягти мирного врегулювання, але наразі немає підстав стверджувати, що сторони наблизилися до укладення відповідної угоди.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції на саміті G20, повідомляє Новини.LIVE.

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Виступ Марко Рубіо на G20. Фото: Reuters

Рубіо оцінив перспективи мирних переговорів щодо України

Очільник Держдепу заявив, що наразі залишається відкритим питання, чи можна завершити російсько-українську війну дипломатичним шляхом.

"Я не знаю, чи досяжний мирний переговорний шлях в Україні. Саме це ми намагаємося з'ясувати", — заявив Рубіо.

Також він застеріг від передчасних очікувань щодо швидкого завершення війни.

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"Не думаю, що хтось тут стверджує, що ми стоїмо на межі врегулювання шляхом переговорів", — наголосив держсекретар США.

Зазначимо, що наразі готуються переговори між Україною, США та Росією. Тристороння зустріч в Абу-Дабі може відбутися вже 10 листопада.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що президент Володимир Зеленський заявив про можливість змусити Росію до деескалації війни. Це продемонструвала гуманітарна місія в тимчасово окупованих Олешках. Глава держави наголосив, що російська сторона погодилася на проведення операції завдяки втручанню першої леді США Меланії Трамп.

Також Новини.LIVE писав, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про готовність України до повного та постійного припинення бойових дій. За його словами, тимчасове припинення вогню на окремій ділянці свідчить про можливість досягнення ширшої домовленості.