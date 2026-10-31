Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил сомнения относительно возможности завершения войны России против Украины путем дипломатических переговоров. Американская сторона продолжает выяснять, реально ли достичь мирного урегулирования, однако пока нет оснований утверждать, что стороны приблизились к заключению соответствующего соглашения.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции на саммите G20, сообщает Новини.LIVE.

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Выступление Марко Рубио на G20. Фото: Reuters

Рубио оценил перспективы мирных переговоров по Украине

Глава Госдепа заявил, что пока остается открытым вопрос, можно ли завершить российско-украинскую войну дипломатическим путем.

"Я не знаю, достижим ли мирный переговорный путь в Украине. Именно это мы пытаемся выяснить", — заявил Рубио.

Также он предостерег от преждевременных ожиданий относительно быстрого завершения войны.

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"Не думаю, что кто-то здесь утверждает, что мы стоим на пороге урегулирования путем переговоров", — подчеркнул госсекретарь США.

Отметим, что в настоящее время готовятся переговоры между Украиной, США и Россией. Трехсторонняя встреча в Абу-Даби может состояться уже 10 ноября.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил о возможности принудить Россию к деэскалации войны. Это продемонстрировала гуманитарная миссия во временно оккупированных Алешках. Глава государства подчеркнул, что российская сторона согласилась на проведение операции благодаря вмешательству первой леди США Мелании Трамп.

Также Новини.LIVE писал, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о готовности Украины к полному и постоянному прекращению боевых действий. По его словам, временное прекращение огня на отдельном участке свидетельствует о возможности достижения более широкого соглашения.