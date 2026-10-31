Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Україна готова до повного та постійного припинення бойових дій, якщо Росія також погодиться на такий крок. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що можливість тимчасово зупинити бойові дії на окремій ділянці свідчить про потенціал для ширшого припинення вогню, а результати гуманітарної місії в Олешках можуть сприяти зміцненню довіри між сторонами.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає портал Новини.LIVE.

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З Олешок доставили людей в Україну. Фото: СБУ

Сибіга заявив про готовність України до припинення вогню

Глава українського МЗС наголосив, що Україна готова не лише до локального чи тимчасового припинення бойових дій, а й до повного завершення збройного протистояння.

"Якщо бойові дії можна припинити в одному місці на певний час, їх можна припинити всюди на постійній основі — Україна готова", — заявив Сибіга.

При цьому міністр підкреслив, що українська сторона очікує відповідної готовності й від Росії.

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Окремо Сибіга прокоментував результати гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

"Результати в Олешках можуть слугувати заходом довіри та прокласти шлях до подальших кроків у мирному процесі", — зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість змусити Росію до деескалації війни. За його словами, це продемонструвала гуманітарна місія в тимчасово окупованих Олешках.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом можливість проведення тристоронніх переговорів України, США та Росії у Стамбулі. Український лідер запропонував залучити до дипломатичного процесу Туреччину, європейські держави та інших міжнародних партнерів.