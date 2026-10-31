Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Украина готова к полному и постоянному прекращению боевых действий, если Россия также согласится на такой шаг. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что возможность временно остановить боевые действия на отдельном участке свидетельствует о потенциале для более широкого прекращения огня, а результаты гуманитарной миссии в Алешках могут способствовать укреплению доверия между сторонами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает портал Новини.LIVE.

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Из Алешек доставили людей в Украину. Фото: СБУ

Сибига заявил о готовности Украины к прекращению огня

Глава украинского МИД подчеркнул, что Украина готова не только к локальному или временному прекращению боевых действий, но и к полному завершению вооруженного противостояния.

"Если боевые действия можно прекратить в одном месте на определенное время, их можно прекратить повсюду на постоянной основе — Украина готова", — заявил Сибига.

При этом министр подчеркнул, что украинская сторона ожидает соответствующей готовности и от России.

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Отдельно Сибига прокомментировал результаты гуманитарной миссии во временно оккупированных Алешках Херсонской области.

"Результаты в Алешках могут послужить мерой укрепления доверия и проложить путь к дальнейшим шагам в мирном процессе", — отметил министр.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности принудить Россию к деэскалации войны. По его словам, это продемонстрировала гуманитарная миссия во временно оккупированных Алешках.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность проведения трехсторонних переговоров Украины, США и России в Стамбуле. Украинский лидер предложил привлечь к дипломатическому процессу Турцию, европейские государства и других международных партнеров.