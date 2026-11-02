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Главная Новости дня Трамп пригрозил блокировать работу Конгресса в случае победы демократов

Трамп пригрозил блокировать работу Конгресса в случае победы демократов

Ua ru
2 ноября 2026 02:51
Трамп готовится к проигрышу республиканцев на выборах и угрожает демократам Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что после промежуточных выборов может перейти к активному использованию права вето, если Демократическая партия получит контроль над Конгрессом. Американский лидер дал понять, что намерен блокировать законопроекты, которые не поддерживает. При этом он не исключил, что позднее стороны смогут договориться по отдельным вопросам.

Промежуточные выборы в США назначены на 3 ноября 2026 года, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Fox News

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Какую стратегию рассматривает президент

Дональд Трамп описал возможное противостояние с демократическим большинством как последовательность отклоненных законопроектов и последующих переговоров. После нескольких месяцев взаимных разногласий оппоненты могут вернуться к обсуждению компромиссных решений. Президент выразил надежду, что республиканцам удастся сохранить контроль над Конгрессом и подобный сценарий не понадобится.

Что может измениться после выборов

Результаты голосования способны повлиять на возможность администрации проводить свою законодательную повестку. Если демократы получат большинство хотя бы в одной из палат Конгресса, они смогут затруднить продвижение инициатив Белого дома, проводить расследования и влиять на утверждение ряда назначений. При этом президент сохранит право вето на принятые Конгрессом законопроекты. Для преодоления президентского вето необходима поддержка двух третей членов каждой палаты.

Белый дом готовится к разным сценариям

Представители администрации уже несколько месяцев рассматривают способы продолжить реализацию ключевых инициатив в случае перехода Конгресса под контроль демократов. Среди возможных направлений оказались миграционная политика, тарифы, жилищные вопросы и государственные расходы. Речь идет о мерах, которые исполнительная власть потенциально может реализовать без принятия новых законов.

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Пока исход выборов остается неопределенным. Дональд Трамп публично рассчитывает на победу республиканцев, однако возможная смена баланса сил может привести к более напряженным отношениям между Белым домом и законодателями. Заявление президента показывает, что в случае потери большинства его партия будет готовиться к политическому противостоянию, в котором право вето станет одним из инструментов переговоров.

Напомним, супруга президента США Мелания Трамп прокомментировала окончания гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области. 

Также Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в дипломатии по завершению войны в Украине и пытается организовать переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

США выборы Дональд Трамп Конгресс Демократическая партия
Катерина Османская - Редактор
Автор:
Катерина Османская

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