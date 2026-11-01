Первая леди США Мелания Трамп. Фото: Reuters

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что прекращение огня в оккупированных Олешках позволило людям свободно передвигаться и получать необходимую помощь. По её словам, спасённые жители вновь "почувствовали собственное достоинство без постоянной угрозы нападения".

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пост первой леди США в X.

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Мелания Трамп прокомментировала операцию в Олешках

Гуманитарная миссия в оккупированных Олешках, что в Херсонской области, завершилась успешно. Мелания Трамп сообщила, что перемирие между Украиной и РФ дало возможность местным жителям свободно передвигаться и удовлетворять базовые потребности. Например, еда, чистая вода, лекарства.

Она положительно оценила успех операции и заявила, что люди вновь обрели чувство собственного достоинства, избавившись от постоянной угрозы. Кроме того, первая леди США надеется, что этот опыт «станет отправной точкой для прочного мира» между странами.

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Известно, что перемирие между Украиной и Россией заканчивается 1 ноября в 22:59 по киевскому времени.

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Пост Мелании Трамп. Скриншот: X

Мы писали, что Мелания Трамп по окончании гуманитарной операции в оккупированных Олешках заявила, что мир способен "поставить человечность выше войны". По её словам, совместными усилиями стоит построить планету без войн для будущего детей.

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Новини.LIVE сообщали, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что такие операции с участием Мелании Трамп следует проводить регулярно. По его словам, важно, чтобы на поле боя было больше тишины и мер по деэскалации.