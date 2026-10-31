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Главная Новости дня Человечность важнее войны: Мелания Трамп о спасательной операции в Олешках

Человечность важнее войны: Мелания Трамп о спасательной операции в Олешках

Ua ru
31 октября 2026 18:23
Человечность выше войны: Мелания Трамп о спасении жителей Олешек Reuters
Первая леди США Мелания Трамп. Фото: Reuters

Первая леди США Мелания Трамп отреагировала на успешную гуманитарную миссию во временно оккупированных Олешках. По её словам, эта инициатива демонстрирует, что мир может "поставить человечность выше войны".

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на её пост в социальной сети X.

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Мелания Трамп отреагировала на миссию в Олешках

Известно, что 31 октября завершилась спасательная миссия в оккупированных Олешках. Жители города были успешно доставлены в безопасные места. Мелания Трамп, как инициатор, отреагировала на успех операции.

Она прокомментировала пост украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, подчеркнула важность человечности в мире и выразила надежду на мирное будущее.

"Олешки доказывают, что мы можем поставить человечность выше войны. Вместе мы можем построить мирную планету — мир, полный возможностей для наших детей", — написала первая леди.

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Пост Мелании Трамп. Скриншот: X

Мы писали, что гуманитарная операция по спасению жителей оккупированных Олешек завершилась успешно. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал истории людей, которым удалось выжить в чрезвычайно сложных условиях оккупации РФ.

Новини.LIVE сообщали, что он также стал первым украинским омбудсменом, побывавшим на территории, контролируемой РФ. Лубинец поделился своими впечатлениями и рассказал, что подобные договоренности спасают жизни людей.

Херсонская область Дмитрий Лубинец оккупация война в Украине Мелания Трамп Олешки
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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