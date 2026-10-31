Перша леді США Меланія Трамп. Фото: Reuters

Перша леді США Меланія Трамп відреагувала на успішну гуманітарну місію в тимчасово окупованих Олешках. За її словами, ця ініціатива демонструє, що світ може "поставити людяність вище за війну".

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на її допис у соцмережі X.

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Меланія Трамп відреагувала на місію в Олешках

Відомо, що 31 жовтня завершилась рятувальна місія в окупованих Олешках. Жителі міста були успішно доправлені до безпечних місць. Меланія Трамп, як ініціатор, відреагувала на успіх операції.

Вона прокоментувала допис українського омбудсмена Дмитра Лубінця та наголосила на важливості людяності світу та висловила власні надії на мирне майбутнє.

"Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну. Разом ми можемо побудувати мирну планету — світ, сповнений можливостей для наших дітей", — написала Перша леді.

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Допис Меланії Трамп. Скриншот: X

Ми писали, що гуманітарна операція з порятунку жителів окупованих Олешок завершилась успішно. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів історії людей, яким вдалось вижити в надскладних умовах окупації РФ.

Новини.LIVE інформували, що також він став першим українським омбудсманом, який побував на території, що контролюється РФ. Лубінець поділився своїми враженнями та розповів, що подібні домовленості рятують життя людей.