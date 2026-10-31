Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Людяність вище за війну: Меланія Трамп про рятувальну місію в Олешках

Людяність вище за війну: Меланія Трамп про рятувальну місію в Олешках

Ua ru
31 жовтня 2026 18:23
Людяність вище за війну: Меланія Трамп про порятунок жителів Олешок Reuters
Перша леді США Меланія Трамп. Фото: Reuters

Перша леді США Меланія Трамп відреагувала на успішну гуманітарну місію в тимчасово окупованих Олешках. За її словами, ця ініціатива демонструє, що світ може "поставити людяність вище за війну".

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на її допис у соцмережі X.

Реклама

Меланія Трамп відреагувала на місію в Олешках

Відомо, що 31 жовтня завершилась рятувальна місія в окупованих Олешках. Жителі міста були успішно доправлені до безпечних місць. Меланія Трамп, як ініціатор, відреагувала на успіх операції.

Вона прокоментувала допис українського омбудсмена Дмитра Лубінця та наголосила на важливості людяності світу та висловила власні надії на мирне майбутнє.

"Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну. Разом ми можемо побудувати мирну планету — світ, сповнений можливостей для наших дітей", — написала Перша леді.

Читайте також:
Людяність вище за війну: Меланія Трамп про рятувальну місію в Олешках - фото 1
Допис Меланії Трамп. Скриншот: X

Ми писали, що гуманітарна операція з порятунку жителів окупованих Олешок завершилась успішно. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів історії людей, яким вдалось вижити в надскладних умовах окупації РФ.

Новини.LIVE інформували, що також він став першим українським омбудсманом, який побував на території, що контролюється РФ. Лубінець поділився своїми враженнями та розповів, що подібні домовленості рятують життя людей.

Херсонська область Дмитро Лубінець окупація війна в Україні Меланія Трамп Олешки
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації