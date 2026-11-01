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Головна Новини дня Відчуття гідності: Меланія Трамп про перемир’я в Олешках

Відчуття гідності: Меланія Трамп про перемир’я в Олешках

Ua ru
1 листопада 2026 18:22
Відчуття гідності: Перша леді США про перемир’я в Олешках Reuters
Перша леді США Меланія Трамп. Фото: Reuters

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що припинення вогню в окупованих Олешках дало можливість людям вільно пересуватись та отримувати необхідну допомогу. За її словами, врятовані жителі знову "відчули власну гідність без постійної загрози нападу".

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на допис Першої леді США в X.

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Меланія Трамп прокоментувала операцію в Олешках

Гуманітарна місія в окупованих Олешках, що на Херсонщині, завершилась успішно. Меланія Трамп повідомила, що перемир'я між Україною та РФ дало можливість місцевим жителям вільно пересуватись, мати базові потреби. Наприклад, їжа, чиста вода, лікарські засоби.

Вона позитивно оцінила успіх операції та заявила, що люди знову відчули власну гідність, без постійної загрози поруч. Крім того, Перша леді США сподівається, що цей досвід "стане відправною точкою тривалого миру" між країнами.

Відомо, що перемир'я між Україною та Росією закінчується 1 листопада, о 22:59 за київським часом. 

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Допис Меланії Трамп. Скриншот: X

Ми писали, що Меланія Трамп по закінченню гуманітарної операції в окупованих Олешках заявила, що світ здатен "поставити людяність вище за війну". За її словами, спільними зусиллями варто побудувати планету без воєн, для майбутнього дітей.

Новини.LIVE інформували, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що такі операції, за участі Меланії Трамп, варто зробити регулярними. За його словами, важливо, щоб на полі бою було більше тиші та деескалаційних кроків.

США Херсонська область перемир'я війна в Україні Меланія Трамп Олешки
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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