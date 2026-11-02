Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до можливого переходу контролю над Конгресом до демократів після проміжних виборів. У Білому домі вже кілька місяців розробляють план дій, який дозволить просувати політичні пріоритети президента через виконавчу владу без підтримки законодавців.

Про це повідомляє Reuters, інформує Новини.LIVE.

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Які рішення Трамп хоче ухвалювати без Конгресу

За даними агентства, з квітня високопосадовці адміністрації співпрацюють із юридичними радниками президента. Вони визначають, які рішення Трамп зможе реалізувати самостійно, без схвалення Конгресу.

Серед можливих заходів — нові мита на імпорт критично важливих корисних копалин і вітрових турбін, посилення візових правил для іноземних студентів та тимчасових працівників, а також кроки для зниження вартості житла й будівництва.

Окремо адміністрація вивчає, як використовувати кошти, які Конгрес уже виділив на федеральні програми. Зокрема, директор з бюджету Рассел Воут хоче змінити правила надання державних грантів, щоб політичні призначенці мали більше впливу на розподіл бюджетних коштів.

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За словами співрозмовників Reuters, президент Дональд Трамп знає про цю підготовку та брав участь в обговореннях.

Як Трамп планує протидіяти демократам

Якщо республіканці втратять контроль над Конгресом, демократи зможуть проводити розслідування діяльності адміністрації, блокувати законодавчі ініціативи президента та впливати на бюджетні рішення. Водночас Трамп збереже широкі повноваження у сфері торгівлі, зовнішньої політики та управління федеральними відомствами.

Сам президент уже заявив, що в такому разі може часто використовувати право вето.

Юристи Білого дому також готують правові висновки щодо того, які рішення президент може ухвалювати самостійно та як захищати їх у судах. Адміністрація вже використовувала виконавчі повноваження для запровадження мит, посилення імміграційного контролю та скорочення федерального апарату.

Водночас перемога демократів не означатиме повної втрати Трампом можливості впливати на політику. Навіть за умови переходу контролю над Конгресом до опозиції президент зможе накладати вето на законодавчі ініціативи. Для подолання президентського вето потрібні дві третини голосів в обох палатах.

Демократичний Сенат також зможе блокувати затвердження кандидатур, запропонованих Трампом на посади у федеральних відомствах і судовій системі. Суди, зі свого боку, також матимуть право зупиняти виконавчі рішення президента, якщо ті виходитимуть за межі його законних повноважень.

До чого готується адміністрація Трампа

Ще одним напрямом підготовки є можливі розслідування з боку демократів. Раніше Reuters повідомляло, що представники Демократичної партії в Палаті представників обговорювали використання парламентських слухань, повісток і запитів на документи, щоб перевірити, чи не використовував Трамп президентські повноваження на користь себе, своїх союзників або донорів.

За даними джерел агентства, юристи Білого дому вже інструктували політичних призначенців і керівників відомств щодо того, як відповідати на запити Конгресу та поводитися з документами. Чиновникам радили бути обережними у письмовому спілкуванні.

Також адміністрація звернулася до Міністерства юстиції щодо можливості застосування привілею виконавчої влади для захисту листування президента з приватними радниками від парламентського контролю.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп припустив, що в разі перемоги демократів на проміжних виборах активно використовуватиме право вето, щоб блокувати законопроєкти, які не підтримує. Водночас він висловив сподівання, що згодом сторонам вдасться домовитися.

Також Новини.LIVE писали, що американська інфлюенсерка Лора Лумер пояснила різку критику Дональдом Трампом президента України Володимира Зеленського. На її думку, реакція американського лідера могла бути пов'язана з публічними зауваженнями українського президента щодо дизельної угоди з Росією.