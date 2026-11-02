Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному переходу контроля над Конгрессом к демократам после промежуточных выборов. В Белом доме уже несколько месяцев разрабатывают план действий, который позволит продвигать политические приоритеты президента через исполнительную власть без поддержки законодателей.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Какие решения Трамп хочет принимать без Конгресса

По данным агентства, с апреля высокопоставленные чиновники администрации сотрудничают с юридическими советниками президента. Они определяют, какие решения Трамп сможет реализовать самостоятельно, без одобрения Конгресса.

Среди возможных мер — новые пошлины на импорт критически важных полезных ископаемых и ветровых турбин, ужесточение визовых правил для иностранных студентов и временных работников, а также меры по снижению стоимости жилья и строительства.

Отдельно администрация изучает, как использовать средства, которые Конгресс уже выделил на федеральные программы. В частности , директор по бюджету Рассел Воут хочет изменить правила предоставления государственных грантов, чтобы политические назначенцы имели большее влияние на распределение бюджетных средств.

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По словам собеседников Reuters, президент Дональд Трамп знает об этой подготовке и принимал участие в обсуждениях.

Как Трамп планирует противостоять демократам

Если республиканцы утратят контроль над Конгрессом, демократы смогут проводить расследования деятельности администрации, блокировать законодательные инициативы президента и влиять на бюджетные решения. В то же время Трамп сохранит широкие полномочия в сфере торговли, внешней политики и управления федеральными ведомствами.

Сам президент уже заявил, что в таком случае может часто использовать право вето.

Юристы Белого дома также готовят правовые заключения о том, какие решения президент может принимать самостоятельно и как отстаивать их в судах. Администрация уже использовала исполнительные полномочия для введения пошлин, усиления иммиграционного контроля и сокращения федерального аппарата.

В то же время победа демократов не будет означать полной потери Трампом возможности влиять на политику. Даже в случае перехода контроля над Конгрессом к оппозиции президент сможет налагать вето на законодательные инициативы. Для преодоления президентского вето требуются две трети голосов в обеих палатах.

Демократический Сенат также сможет блокировать утверждение кандидатур, предложенных Трампом на должности в федеральных ведомствах и судебной системе. Суды, со своей стороны, также будут иметь право приостанавливать исполнительные решения президента, если те выходят за пределы его законных полномочий.

К чему готовится администрация Трампа

Еще одним направлением подготовки являются возможные расследования со стороны демократов. Ранее Reuters сообщало, что представители Демократической партии в Палате представителей обсуждали использование парламентских слушаний, повестки и запросов на документы, чтобы проверить, не использовал ли Трамп президентские полномочия в пользу себя, своих союзников или доноров.

По данным источников агентства, юристы Белого дома уже проинструктировали политических назначенцев и руководителей ведомств о том, как отвечать на запросы Конгресса и обращаться с документами. Чиновникам советовали быть осторожными в письменном общении.

Также администрация обратилась в Министерствоюстиции по поводу возможности применения привилегии исполнительной власти для защиты переписки президента с частными советниками от парламентского контроля.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп предположил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах будет активно использовать право вето, чтобы блокировать законопроекты, которые он не поддерживает. В то же время он выразил надежду, что впоследствии сторонам удастся договориться.

Также Новини.LIVE писали, что американская инфлюенсерша Лора Лумер объяснила резкую критику Дональдом Трампом президента Украины Владимира Зеленского. По её мнению, реакция американского лидера могла быть связана с публичными замечаниями украинского президента относительно дизельного соглашения с Россией.