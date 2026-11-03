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Промежуточные выборы в США: американцы уже голосуют на участках

Ua ru
3 ноября 2026 20:13
Эксклюзив
Промежуточные выборы в США: американцы выбирают новый состав Конгресса и губернаторов штатов Новини.LIVE/Ульяна Бойчук
Избирательный участок в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

В Соединенных Штатах Америки во вторник, 3 ноября, проходят промежуточные выборы. В ходе голосования граждане будут выбирать представителей обеих палат Конгресса, главы 36 штатов, а также членов законодательных органов почти всех штатов. Новоизбранный состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук, работающая в Вашингтоне.

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Промежуточные выборы в США

В ходе этих выборов граждане обновят состав Палаты представителей и частично Сената. В частности, будут избираться все 435 членов нижней палаты Конгресса, полномочия которых действуют два года, а также 35 из 100 сенаторов, которые будут представлять свои штаты в верхней палате в течение следующих шести лет.

Проміжні вибори в США 3 листопада
Избирательный участок в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Кроме того, избиратели определяют руководителей исполнительной власти 36 штатов и трех американских территорий.

Голосование также охватывает ряд должностей на местном уровне, в частности генеральных прокуроров и судей, а также сотни мест в законодательных органах штатов.

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Промежуточные выборы в США. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

По информации Министерства юстиции США, в 126 юрисдикциях на территории всех 50 штатов страны работают около тысячи наблюдателей за избирательным процессом.

Проміжні вибори в Америці 3 листопада
Избирательный участок. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Как писали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после американских выборов лидер США Дональд Трамп более активно сосредоточится на поиске путей завершения войны России против Украины.

Также мы сообщали, что первые избирательные участки прекратят работу в 18:00 по восточному времени США, что соответствует 01:00 4 ноября по киевскому времени. После их закрытия ожидается обнародование предварительных результатов голосования.

США выборы Конгресс Сенат Вашингтон
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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