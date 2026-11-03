Виборча дільниця у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

У Сполучених Штатах Америки у вівторок, 3 листопада, тривають проміжні вибори. Під час голосування громадяни обиратимуть представників обох палат Конгресу, очільників 36 штатів, а також членів законодавчих органів майже всіх штатів. Новообраний склад Конгресу розпочне роботу в січні 2027 року.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук, яка працює у Вашингтоні.

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Проміжні вибори в США

Цими виборами громадяни оновлять склад Палати представників і частково Сенату. Зокрема, обиратимуть усіх 435 членів нижньої палати Конгресу, повноваження яких тривають два роки, а також 35 зі 100 сенаторів, які представлятимуть свої штати у верхній палаті протягом наступних шести років.

Виборча дільниця у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Крім того, виборці визначають очільників виконавчої влади 36 штатів і трьох американських територій.

Голосування також охоплює низку посад на місцевому рівні, зокрема генеральних прокурорів і суддів, а також сотні місць у законодавчих органах штатів.

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Проміжні вибори в США. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

За інформацією Міністерства юстиції США, у 126 юрисдикціях на території всіх 50 штатів країни працюють близько тисячі спостерігачів за виборчим процесом.

Виборча дільниця. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Як писали Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що після американських виборів лідер США Дональд Трамп активніше зосередиться на пошуку шляхів завершення війни Росії проти України.

Також ми повідомляли, що перші виборчі дільниці припинять роботу о 18:00 за східним часом США, що відповідає 01:00 4 листопада за київським часом. Після їх закриття очікується оприлюднення попередніх результатів голосування.