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Головна Новини дня Зеленський розповів, чого очікує від Трампа після виборів у США

Зеленський розповів, чого очікує від Трампа після виборів у США

Ua ru
3 листопада 2026 19:19
Зеленський заявив про очікування від Трампа після виборів у США Reuters
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що після виборів у США Дональд Трамп приділятиме більше уваги завершенню російсько-української війни. На його переконання, американський лідер має значний вплив на Володимира Путіна, однак для досягнення миру необхідно посилити тиск на Росію, оскільки дипломатії наразі недостатньо.

Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання щодо здатності Трампа завершити війну, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Владимир Зеленский
Володимир Зеленський. Фото: Reuters 

Зеленський розповів, чого очікує від Трампа

За словами президента, російський лідер Володимир Путін не сприймає дипломатичні переговори як достатній аргумент для припинення бойових дій.

Зеленський переконаний, що змусити російське керівництво змінити позицію можна лише завдяки рішучим діям та посиленню міжнародного тиску.

"Я дуже сподіваюся, що після виборів президент Трамп зосередиться на цьому — на мирі", — наголосив Зеленський.

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Президент також зазначив, що Україна працює над активнішим залученням європейських держав до переговорного процесу.

Окремо Зеленський висловив сподівання на встановлення перемир'я на Близькому Сході. Він розраховує, що Сполучені Штати водночас приділятимуть належну увагу досягненню миру в Європі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Меланія Трамп організує зустріч представників України та Росії в Білому домі. Переговори заплановані на 5 листопада. Того ж дня перша леді США виступить із заявою щодо перемир'я в Олешках.

Також Новини.LIVE писав, що 3 листопада у США розпочалися проміжні вибори до Конгресу. Американці обирають 435 членів Палати представників і 35 сенаторів. Ще до відкриття дільниць понад 57 мільйонів громадян проголосували достроково або поштою.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп мирні переговори парламентські вибори
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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