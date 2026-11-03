Перша леді США Меланія Трамп. Фото: Reuters

Перша леді США Меланія Трамп організує зустріч представників України та Росії в Білому домі. Наразі невідомо, хто саме візьме участь у переговорах і на якому рівні будуть представлені обидві країни.

Про це повідомили на офіційному сайті Білого дому, передає Новини.LIVE.

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Меланія Трамп збере представників України та РФ в Білому домі

На сайті Білого дому з'явилась інформація, що Перша леді США Меланія Трамп особисто організує зустріч представників України та Росії. Наразі деталі не розкрито, учасники дії невідомі.

"Перша леді Меланія Трамп особисто збере в Білому домі представників Росії та України, двох країн, які активно воюють. Ця подія є надзвичайним моментом в історії Америки", — йдеться в джерелі.

Також Меланія Трамп планує виступити та розкрити питання припинення вогню в Олешках.

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Виступ запланований 5 листопада, у четвер, на 11:00 за часом Вашингтона — 18:00 за Києвом. Білий дім повідомляє, що перша леді самостійно ініціювала перемир'я в Олешках та взаємодію між обома країнами.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський висловив надію на нові локації режиму тиші за сприяння Першої леді США Меланії Трамп. Водночас глава держави не знає, скільки ще буде подібних ініціатив, як в Олешках.

Новини.LIVE інформували, що після завершення гуманітарної місії в Олешках, Меланія Трамп подякувала представникам України та РФ. Окремо Перша леді США заявила про власні сподівання ця операція "слугуватиме основою для міцного миру між обома країнами".