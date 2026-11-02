Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський сподівається на нові перемир’я за сприяння Меланії Трамп

Зеленський сподівається на нові перемир’я за сприяння Меланії Трамп

Ua ru
2 листопада 2026 13:58
Зеленський про ймовірність нових перемир’їв за сприяння Меланії Трамп facebook.com/zelenskyy.official
Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Глава держави Володимир Зеленський сподівається, що участю Першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп можна досягти нових локальних перемир’їв на фронті, як це відбулось з окупованими Олешками. Водночас за його словами, наразі складно оцінити, скільки ще таких ініціатив буде.

Про це Президент України розповів в інтерв’ю Fox News, передає Новини.LIVE.

Реклама

Президент про нові перемир’я

Володимир Зеленський поділився в інтерв’ю Fox News своєю думкою щодо ймовірності ще одних локальних перемир’їв на інші ділянки фронту за сприяння Першої леді США Меланії Трамп. На його думку, наразі важко спрогнозувати масштаби події, водночас Зеленський вважає її важливою для країни.

"Якщо перша леді зможе це зробити, зможе продовжувати, це буде дуже корисно. Я їй дуже вдячний", — сказав Володимир Зеленський.

Ми писали, що Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що перемир'я між обома країнами дало можливість людям знову відчути себе в безпеці. Вона сподівається, що цей досвід "стане відправною точкою тривалого миру".

Читайте також:

Новини.LIVE інформували, що також вона підтвердила успішне завершення в окупованих Олешках. Меланія Трамп висловила сподівання, що Олешки слугуватимуть основою для міцного миру між РФ та Україною.

Володимир Зеленський перемир'я війна в Україні Росія Меланія Трамп Олешки
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації