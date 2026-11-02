Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Глава держави Володимир Зеленський сподівається, що участю Першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп можна досягти нових локальних перемир’їв на фронті, як це відбулось з окупованими Олешками. Водночас за його словами, наразі складно оцінити, скільки ще таких ініціатив буде.

Про це Президент України розповів в інтерв’ю Fox News, передає Новини.LIVE.

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Президент про нові перемир’я

Володимир Зеленський поділився в інтерв’ю Fox News своєю думкою щодо ймовірності ще одних локальних перемир’їв на інші ділянки фронту за сприяння Першої леді США Меланії Трамп. На його думку, наразі важко спрогнозувати масштаби події, водночас Зеленський вважає її важливою для країни.

"Якщо перша леді зможе це зробити, зможе продовжувати, це буде дуже корисно. Я їй дуже вдячний", — сказав Володимир Зеленський.

Ми писали, що Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що перемир'я між обома країнами дало можливість людям знову відчути себе в безпеці. Вона сподівається, що цей досвід "стане відправною точкою тривалого миру".

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Новини.LIVE інформували, що також вона підтвердила успішне завершення в окупованих Олешках. Меланія Трамп висловила сподівання, що Олешки слугуватимуть основою для міцного миру між РФ та Україною.