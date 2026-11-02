Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Глава государства Владимир Зеленский надеется, что благодаря участию первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп удастся достичь новых локальных перемирий на фронте, как это произошло с оккупированными Олешками. В то же время, по его словам, пока сложно оценить, сколько ещё таких инициатив будет.

Об этом Президент Украины рассказал в интервью Fox News, передает Новини.LIVE.

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Президент о новых перемириях

Владимир Зеленский поделился в интервью Fox News своим мнением о вероятности еще одного локального перемирия на других участках фронта при содействии первой леди США Мелании Трамп. По его мнению, пока трудно прогнозировать масштабы этого события, однако Зеленский считает его важным для страны.

"Если первая леди сможет это сделать, сможет продолжать, это будет очень полезно. Я ей очень благодарен", — сказал Владимир Зеленский.

Мы писали, что первая леди США Мелания Трамп сообщила, что перемирие между обеими странами дало людям возможность вновь почувствовать себя в безопасности. Она надеется, что этот опыт "станет отправной точкой для длительного мира".

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Новини.LIVE сообщали, что она также подтвердила успешное завершение событий в оккупированных Олешках. Мелания Трамп выразила надежду, что Олешки послужат основой для прочного мира между РФ и Украиной.