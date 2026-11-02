Встреча жителей Олешок. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Первая леди США Мелания Трамп подтвердила успешное завершение гуманитарного перемирия в Олешках, которое длилось с 27 октября по 1 ноября 2026 года. Благодаря этой миссии удалось спасти почти 800 человек и доставить гуманитарную помощь, что, по её словам, даёт надежду на дальнейший мирный диалог.

Об этом Мелания Трамп заявила в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Итоги режима тишины и спасение людей в Олешках

Гуманитарная операция в Олешках, которая предусматривала временное прекращение боевых действий, официально подошла к концу. Режим тишины начался 27 октября 2026 года и длился ровно до 1 ноября 2026 года, полностью соответствуя предварительно утвержденному графику.

В регион удалось безопасно доставить жизненно необходимую помощь. Помимо обеспечения людей гуманитарными грузами, главным достижением стало то, что зону конфликта смогли безопасно покинуть почти 800 человек.

ПЕРЕМИРИЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ

Миссия увенчалась успехом: в регион была доставлена жизненно важная помощь, а также была обеспечена эвакуация почти 800 человек.



От имени Америки я выражаю признательность России и Украине за их лидерство и сотрудничество в связи с перемирием в Олешках. Я надеюсь, что Олешки… https://t.co/N6gQyZN7Ag Читайте также: 1 ноября 2026 г.

По завершении гуманитарной паузы отреагировала Мелания Трамп, которая от имени Америки официально поблагодарила украинскую и российскую стороны. Она отметила ведущую роль обоих государств и их способность сотрудничать ради соблюдения перемирия в Олешках.

"От имени Америки я выражаю благодарность России и Украине за их лидерство и сотрудничество в деле прекращения огня в Олешках. Я надеюсь, что Олешки послужат основой для прочного мира между обеими странами", — сообщила Мелания Трамп.

Новини.LIVE сообщали, что за время режима тишины украинская сторона выполнила все обязательства, успела передать людям необходимую помощь и эвакуировать часть гражданского населения на свободную территорию. Киев уже обсуждает с РФ запуск следующих гуманитарных рейсов, ведь первый этап договоренностей обе стороны формально выдержали без срыва режима тишины.

Однако затишье грозит обернуться новым ударом. Пока продолжалась эвакуация, россияне цинично использовали паузу в боях в своих интересах. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска в это время активно проводили ротации, подтягивали свежие боеприпасы и возводили укрепления.

Заместитель главы Херсонской ОГА Александр Толоконников предупредил, что враг накопил на левом берегу значительный арсенал и готовится к мощным обстрелам сразу после окончания перемирия, из-за чего жителей призывают немедленно выезжать в безопасные районы.