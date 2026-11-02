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Главная Новости дня Окончание режима тишины: из Олешек вывезли почти 800 человек

Окончание режима тишины: из Олешек вывезли почти 800 человек

Ua ru
2 ноября 2026 08:34
Мелания Трамп назвала количество людей, покинувших Олешки REUTERS/Валентин Огиренко
Встреча жителей Олешок. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Первая леди США Мелания Трамп подтвердила успешное завершение гуманитарного перемирия в Олешках, которое длилось с 27 октября по 1 ноября 2026 года. Благодаря этой миссии удалось спасти почти 800 человек и доставить гуманитарную помощь, что, по её словам, даёт надежду на дальнейший мирный диалог.

Об этом Мелания Трамп заявила в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Итоги режима тишины и спасение людей в Олешках

Гуманитарная операция в Олешках, которая предусматривала временное прекращение боевых действий, официально подошла к концу. Режим тишины начался 27 октября 2026 года и длился ровно до 1 ноября 2026 года, полностью соответствуя предварительно утвержденному графику.

В регион удалось безопасно доставить жизненно необходимую помощь. Помимо обеспечения людей гуманитарными грузами, главным достижением стало то, что зону конфликта смогли безопасно покинуть почти 800 человек.

По завершении гуманитарной паузы отреагировала Мелания Трамп, которая от имени Америки официально поблагодарила украинскую и российскую стороны. Она отметила ведущую роль обоих государств и их способность сотрудничать ради соблюдения перемирия в Олешках.

"От имени Америки я выражаю благодарность России и Украине за их лидерство и сотрудничество в деле прекращения огня в Олешках. Я надеюсь, что Олешки послужат основой для прочного мира между обеими странами", — сообщила Мелания Трамп.

Новини.LIVE сообщали, что за время режима тишины украинская сторона выполнила все обязательства, успела передать людям необходимую помощь и эвакуировать часть гражданского населения на свободную территорию. Киев уже обсуждает с РФ запуск следующих гуманитарных рейсов, ведь первый этап договоренностей обе стороны формально выдержали без срыва режима тишины.

Однако затишье грозит обернуться новым ударом. Пока продолжалась эвакуация, россияне цинично использовали паузу в боях в своих интересах. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска в это время активно проводили ротации, подтягивали свежие боеприпасы и возводили укрепления.

Заместитель главы Херсонской ОГА Александр Толоконников предупредил, что враг накопил на левом берегу значительный арсенал и готовится к мощным обстрелам сразу после окончания перемирия, из-за чего жителей призывают немедленно выезжать в безопасные районы.

эвакуация гуманитарная помощь Херсонская область Мелания Трамп Олешки
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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