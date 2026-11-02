Зустріч мешканців Олешок. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Перша леді США Меланія Трамп підтвердила успішне завершення гуманітарного перемир'я в Олешках, що тривало з 27 жовтня до 1 листопада 2026 року. Завдяки цій місії вдалося вивезти майже 800 осіб та доставити допомогу, що, за її словами, дає надію на подальший мирний діалог.

Про це Меланія Трамп висловилась в соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Підсумки режиму тиші та порятунок людей в Олешках

Гуманітарна операція в Олешках, яка передбачала тимчасове припинення бойових дій, офіційно добігла кінця. Режим тиші розпочався 27 жовтня 2026 року і тривав рівно до 1 листопада 2026 року, повністю відповідаючи попередньо затвердженому графіку.

В регіон вдалося безпечно доставити життєво необхідну допомогу. Окрім забезпечення людей гуманітарними вантажами, головним досягненням стало те, що зону конфлікту змогли безпечно покинути майже 800 осіб.

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The mission was a success, delivering critical aid to the region and enabling the evacuation of nearly 800 people.



On behalf of America, I commend Russia and Ukraine for their leadership and cooperation surrounding the Oleshky ceasefire. I hope Oleshky… https://t.co/N6gQyZN7Ag Читайте також: November 1, 2026

На завершення гуманітарної паузи відреагувала Меланія Трамп, яка від імені Америки офіційно подякувала українській та російській сторонам. Вона відзначила провідну роль обох держав та їхню здатність до співпраці заради дотримання перемир'я в Олешках.

"Від імені Америки я висловлюю подяку Росії та Україні за їхнє лідерство та співпрацю щодо припинення вогню в Олешках. Я сподіваюся, що Олешки слугуватимуть основою для міцного миру між обома країнами", — повідомила Меланія Трамп.

Новини.LIVE повідомляли, що за час режиму тиші українська сторона дотрималася всіх зобов'язань, встигла передати людям необхідну допомогу та евакуювати частину цивільних на вільну землю. Київ уже обговорює з РФ запуск наступних гуманітарних рейсів, адже перший етап домовленостей обидві сторони формально витримали без зриву режиму тиші.

Проте затишшя загрожує обернутися новим ударом. Поки тривала евакуація, росіяни цинічно використали паузу в боях собі на користь. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська у цей час активно проводили ротації, підтягували свіжі боєприпаси та зводили укріплення.

Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков попередив, що ворог накопичив на лівобережжі значний арсенал і готується до потужних обстрілів одразу після закінчення перемир'я, через що мешканців закликають негайно виїжджати в безпечні райони.